10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне

22 февраля 2018, 11:54

В справке "Кавказского узла" рассказывается о наиболее известных мифах и достоверных сведениях, связанных с ролью Иосифа Сталина в событиях Великой Отечественной войны, наиболее популярных заблуждениях, основанных на его действиях до начала войны и во время боевых действий.

Миф №1: "Сталин не знал, что будет немецкое нападение"

"Сейчас бытуют разные версии по поводу того, знали мы или нет конкретную дату начала и план войны. Генеральному штабу о дне нападения немецких войск стало известно от перебежчика лишь 21 июня, о чем нами тотчас же было доложено И.В.Сталину. Он тут же дал согласие на приведение войск в боевую готовность. Видимо, он и ранее получал такие важные сведения по другим каналам…", писал маршал Георгий Жуков в мемуарах, полностью изданных в 2002 году .

Миф №2: "Пакт Молотова-Риббентропа оттянул начало войны"

"Это широко распространенная точка зрения, но она глубоко неправильная. Во-первых, потому что она аморальна: Советский Союз вступил в сговор с нацистской Германией – это аморальный факт. Этот сговор подразумевал раздел территорий других государств. Эстония, Латвия, Литва, Польша, Финляндия оказались поделенными между СССР и Германией – это также глубоко аморальный факт. Во-вторых, подписав пакт Молотова-Риббентропа, мы оказались союзниками Германии, и именно из-за этого Германия начала войну в Польше. Если бы мы объявили о том, что мы – союзники Англии, Франции, Польши и в случае нападения на Польшу окажем ей помощь, то Германия никогда бы не осмелилась на Польшу напасть. Пакт Молотова-Риббентропа является не только преступлением сталинского режима, но также одной из причин начала второй мировой войны, эпизодом которой явилась Великая Отечественная война", - считает советский и российский историк, религиовед и политолог, доктор исторических наук, бывший профессор МГИМО Андрей Зубов .

Миф №3: "Сталин сам хотел напасть на Гитлера"

"Это самая злостная фальсификация о войне. Даже из немецких документов следует, что приближённые Гитлера докладывали ему: СССР по-прежнему соблюдает все условия пакта о ненападении, и ожидать агрессии в ближайшие месяцы не стоит", - отмечает руководитель Центра военной истории России Института российской истории РАН Георгий Куманёв .

Миф №4: "Войну выиграл лично Сталин"

"Не Сталин, а партия в целом, советское правительство, наша героическая армия, ее талантливые полководцы и доблестные воины, весь советский народ - вот кто обеспечил победу в Великой Отечественной войне", - объявил первый секретарь ЦК Никита Хрущев на историческом закрытом заседании XX съезда КПСС 25 февраля 1956 года .

Миф №5: "Сталин предпочитал не говорить о своей роли в войне"

"Вообще неплохо бы знать, что миф о незаменимой роли Сталина в нашей Победе, о его "гении", сокрушившем врага, сочинен... самим Сталиным. В 1948 году вышла в свет краткая биография вождя, текст которой он сам редактировал. Более того, именно он вписал туда пассажи, восхваляющие собственные военные заслуги. И понятно, почему - надо было оправдываться за бездарные, а то и преступные решения, которые он принимал, и о которых он-то сам хорошо знал. Как это знали миллионы людей, на себе испытавшие последствия "военного гения" Сталина", - отмечает главный редактор исторического журнала "Дилетант", профессор МГИМО и НИУ ВШЭ Виталий Дымарский .

Миф №6: "Чистки в верхах армии не оказали влияние на её боеспособность"

"Товарищ Сталин значительно повинен в истреблении военных кадров перед войной, что отразилось на боеспособности армии. Вот почему он, прежде чем начать заслушивать план предстоящей операции, перевёл разговор на тему о кадрах, чтобы прощупать меня… В ходе этого разговора товарищ Сталин неоднократно говорил о многих генералах, которые были освобождены из мест заключения перед самой войной и хорошо воевали. "А кто виноват, — робко задал я вопрос Сталину, — что эти бедные, ни в чём не повинные люди были посажены?" — "Кто, кто… — раздражённо бросил Сталин. — Те, кто давал санкции на их арест, те, кто стоял тогда во главе армии", - из воспоминаний маршала Советского Союза Андрея Ивановича Ерёменко .



Миф №7: "Солдаты шли в атаку с криками: "За Родину! За Сталина!"

"Это абсолютный миф, который уже тогда пропагандировался. "За Родину! За Сталина!" - кричали политруки. Они были обязаны это кричать. Просто, если бы политрук это не крикнул, то для него были бы очень серьезные последствия. Все остальные, рядовые и даже командиры, когда поднимались в атаку, никакого Сталина не вспоминали… Поэтому кричали: "Мама!", кричали что-то матерное, просто что-то орали, чтобы заглушить страх, но конечно, никакой "Родины и Сталина" не было, спросите у любого фронтовика, которых, впрочем, уже немного осталось", - отмечает историк, журналист Николай Сванидзе .

Миф №8: "При Сталине не было конфликтов на межнациональной почве"

"Многие не знают или не хотят знать, что при Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, что целые народы объявлялись "враждебными". Неужели это способствовало межнациональной сплоченности? У нас есть множество документов об острых конфликтах на национальной почве. Сталин оставил очень сложное наследство в этом вопросе", - считает научный сотрудник Международного центра истории и социологии второй мировой войны НИУ "Высшая школа экономики", автор биографии "Сталин. Жизнь одного вождя" Олег Хлевнюк .

Миф №9: "О роли Сталина в ВОВ пытались замолчать"

"Никто Сталина из истории не вычеркивал никогда и не вычеркивает в отличие от него самого, который своих оппонентов и уничтоженных им людей легко вычеркивал из энциклопедий и вымарывал из всех книг. Сталин остался и в Большой советской, и во всех прочих энциклопедиях, и в учебниках школьной истории в даже более гламурном виде, чем он того заслуживал", - отмечает член правления Российского общества "Мемориал" Ян Рачинский .

Миф №10 "Приказ Сталина № 227 переломил ход войны"

"Значение приказа № 227 (Ни шагу назад!) было двояким. С одной стороны он укрепил стойкость войск, уменьшил количество случаев, когда они отступали без приказа. С другой стороны командиры, опасаясь отдать приказ на отход без санкции свыше, часто опаздывали с отходом, и войска попадали в окружение. Сталин надеялся, что под угрозой расстрелов и штрафбатов красноармейцы будут сражаться упорнее и нанесут больше урона врагу. В действительности порой выходило наоборот. Опасаясь репрессий, командиры всех уровней порой запаздывали с отходом, а это вело только к дополнительным потерям", - из книги историка Бориса Соколова "Мифическая война. Миражи второй мировой" .

Согласно опросам "Левада-центра", в 2017 году количество людей, положительно относящихся к Иосифу Сталину, достигло достигло исторического максимума за 16 лет. Если в марте 2016 года с "восхищением", "уважением" и "симпатией" к Сталину относились 37% опрошенных, то в январе 2017 года это число выросло до 46%. Увеличилось, однако, и количество недовольных Сталиным. В начале 2016 года "неприязнью", "страхом", "отвращением", "ненавистью" к нему относились 17%, а в 2017 году - уже 21% .

Попытки увековечения Сталина на Кавказе

Сегодня на Северном Кавказе существует несколько десятков памятников Сталину, как сохранившихся с советского времени, так и вновь установленных. Большая часть из них находится на территории Северной Осетии. В частности, бюсты Сталина стоят в Беслане и во Владикавказе. Несколько памятников существует в Дагестане, Кабардино-Балкарии и на Ставрополье. Улицы, названные в честь Сталина, есть в Махачкале, Цхинвале и в нескольких других населенных пунктах.

До 2010 года памятник Сталину существовал на его родине в Гори (Грузия). Сегодня в городе продолжает действовать музей, в комплекс которого входит дом, где Иосиф Джугашвили провел первые годы жизни.

В 2016 году, в преддверии 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, против вывешивания портретов Сталина в школах выступил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, заявивший, что в школах должны размещаться портреты советских военачальников и героев Великой Отечественной войны, но не Иосифа Сталина. "Совершенно очевидно: он - враг нашего и двенадцати других репрессированных народов. Ведь решение о депортации принимал непосредственно Сталин", - отметил Евкуров .

Более того, в феврале 2017 года, накануне 73 годовщины депортации, депутаты Народного собрания Ингушетии единогласно приняли в первом чтении проект закона, предусматривающий запрет увековечивать память Сталина на территории региона.

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в России, в том числе в регионах юга страны возникла волна инициатив по увековечиванию памяти Иосифа Сталина. В конце апреля 2015 года рекламные щиты с изображением Сталина появились в Махачкале. На следующий день изображения также были сняты. 6 мая 2015 года стало известно о демонтаже баннеров с портретом Сталина в Краснодаре.

Три плаката с портретом Иосифа Сталина были размещены в преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Михайловске после того, как в Ставрополе аналогичный баннер был демонтирован. В Краснодаре реготделение КПРФ разместило поздравительные баннеры ко Дню Победы с портретом Иосифа Сталина на остановках общественного транспорта. 6 мая 2015 года стало известно, что все баннеры исчезли. Власти Дагестанских Огней отказались к 70-летию Победы ставить памятник Сталину, в том числе по причине неоднозначного отношения к его персоне.

В 2015-2017 годах в целом ряде российских городов были установлены новые памятники Иосифу Сталину.

9 мая 2016 года бюст Иосифа Сталина был открыт в селе Озрек Лескенского района Кабардино-Балкарии. Решение об установке памятника принималось на сельском сходе, где 70% жителей поддержали эту инициативу. Сессия депутатов местного самоуправления дала разрешение на установку бюста.

8 мая 2017 года установили памятник Сталину открыли в селе Труновском Ставропольского края .



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