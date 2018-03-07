Ограничено движение по трассе в Волгоградской области. Фото: пресс-служба МЧС России http://34.mchs.gov.ru/

07 марта 2018, 21:36

Ограничено движение по трассе в Волгоградской области

Из-за ледяного дождя и снегопада запрещено движение большегрузов и пассажирского транспорта на дороге между Калачом-на-Дону и Чернышковским.

Проезд ограничен с 88 по 197 км трассы Волгоград - Каменск-Шахтинский, эта мера действует сегодня с 20:00 мск, сообщили спасатели.

В начале закрытого участка, на 88 километре трассы А-260, развернут пункт обогрева, сообщило управление МЧС по Волгоградской области.

По данным полиции на 19:00 мск, в Котельниковском районе произошли лобовые столкновения, а в Суровикинском районе перевернулась фура, со ссылкой на представителя областного главка МВД Антона Корнаухова передает "Интерфакс".

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", 88-197 км этой дороги находится между Калачом-на-Дону и Чернышковским.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", после дождя и плюсовой температуры сегодня ночью в Калаче-на-Дону похолодает до -11 градусов, скорость ветра составит 8 метров в секунду. Днем 8 марта температура вновь поднимется выше нуля, до +3, ветер стихнет до 4 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России, пользователи могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что ледяной дождь вызвал сегодня транспортный коллапс в столице соседнего с Волгоградской областью региона, Ростове-на-Дону.

Примечание:

"Транспортный коллапс произошел в Краснодаре", "Волгоградцы пожаловались на подтопление улиц", "Волгоградцы раскритиковали организацию торжеств в честь победы под Сталинградом".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

07 марта 2018, 23:45

07 марта 2018, 23:16

07 марта 2018, 22:48

07 марта 2018, 22:18

07 марта 2018, 21:58

  • Три человека выжили при крушении вертолета в Чечне

    На борту разбившегося в Итум-Калинском районе вертолета МИ-8 были девять человек, сообщил представитель военной комендатуры Чечни. Двое пограничников успели спрыгнуть с вертолета до его падения, еще один боец с травмами доставлен в больницу.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей