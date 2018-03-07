Ограничено движение по трассе в Волгоградской области

07 марта 2018, 21:36

Из-за ледяного дождя и снегопада запрещено движение большегрузов и пассажирского транспорта на дороге между Калачом-на-Дону и Чернышковским.

Проезд ограничен с 88 по 197 км трассы Волгоград - Каменск-Шахтинский, эта мера действует сегодня с 20:00 мск, сообщили спасатели.

В начале закрытого участка, на 88 километре трассы А-260, развернут пункт обогрева, сообщило управление МЧС по Волгоградской области.

По данным полиции на 19:00 мск, в Котельниковском районе произошли лобовые столкновения, а в Суровикинском районе перевернулась фура, со ссылкой на представителя областного главка МВД Антона Корнаухова передает "Интерфакс".

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", 88-197 км этой дороги находится между Калачом-на-Дону и Чернышковским.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", после дождя и плюсовой температуры сегодня ночью в Калаче-на-Дону похолодает до -11 градусов, скорость ветра составит 8 метров в секунду. Днем 8 марта температура вновь поднимется выше нуля, до +3, ветер стихнет до 4 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России, пользователи могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что ледяной дождь вызвал сегодня транспортный коллапс в столице соседнего с Волгоградской областью региона, Ростове-на-Дону.