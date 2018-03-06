06 марта 2018, 22:11

Два ростовчанина госпитализированы после нападения мужчины с ножом

Задержанный в Ростове-на-Дону мужчина подозревается в покушении на убийство двух прохожих, сообщило следствие. По данным МВД, оба пострадавших находятся в больницах.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Ростове-на-Дону был задержан мужчина, который, по данным силовиков, нападал с ножом на прохожих. Одного из пострадавших госпитализировали.

Нападавший ранил двух мужчин, против него возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц), сообщило следствие.

29-летний подозреваемый ранее был неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков и преступления против личности. Во время инцидента он был пьян. На месте преступления следователи обнаружили два ножа и автомобиль нападавшего, говорится в сообщении на сайте следственного управления СКР по Ростовской области.

"Второй пострадавший обратился в больницу и был госпитализирован после нападения", - цитирует сообщение областного МВД "Интерфакс".

Комментариев подозреваемого или его представителей относительно позиции следствия не поступало.

Примечание:

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