Кухонный нож. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

06 марта 2018, 19:55

Ростовчанин задержан после нападения с ножом на прохожих

Мужчина бросался с ножом на прохожих в Ростове-на-Дону и ранил одного из них, сообщило МВД.

Сегодня работники одного из магазинов в Ростове-на-Дону нажали на кнопку тревожной сигнализации, на место выехала группа задержания, сообщило областное управление Росгвардии.

Сотрудники магазина сообщили, что на улице некий мужчина в неадекватном состоянии бросается на прохожих и уже ранил одного человека, со ссылкой на пресс-службу ведомства информирует "Юга".

"Подозреваемый успел нанести ножевое ранение одному прохожему, после чего был задержан силами Росгвардии и сотрудниками полиции", - цитирует сообщение пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области "Интерфакс".

Мужчина, нападавший на прохожих в Советском районе Ростова-на-Дону, находился под воздействием наркотиков, предположил источник в правоохранительных органах.

"Состояние пострадавшего стабильное, раны не сильные. Он госпитализирован. Угрозы для жизни нет", - приводит сообщение ростовской администрации ТАСС.

Комментариев задержанного относительно инцидента не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ночь на 6 февраля трое посетителей кафе в Ростове-на-Дону были доставлены в реанимацию после конфликта с охранниками заведения. Одного из стрелявших задержали.

Примечание:

"Три человека убиты в перестрелке на Кубани", "Перестрелка в ресторане в Армавире попала на видео", "Сотрудник Росгвардии ранен при обстреле на Кубани".

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