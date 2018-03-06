06 марта 2018, 19:55
Ростовчанин задержан после нападения с ножом на прохожих
Мужчина бросался с ножом на прохожих в Ростове-на-Дону и ранил одного из них, сообщило МВД.
Сегодня работники одного из магазинов в Ростове-на-Дону нажали на кнопку тревожной сигнализации, на место выехала группа задержания, сообщило областное управление Росгвардии.
Сотрудники магазина сообщили, что на улице некий мужчина в неадекватном состоянии бросается на прохожих и уже ранил одного человека, со ссылкой на пресс-службу ведомства информирует "Юга".
"Подозреваемый успел нанести ножевое ранение одному прохожему, после чего был задержан силами Росгвардии и сотрудниками полиции", - цитирует сообщение пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области "Интерфакс".
Мужчина, нападавший на прохожих в Советском районе Ростова-на-Дону, находился под воздействием наркотиков, предположил источник в правоохранительных органах.
"Состояние пострадавшего стабильное, раны не сильные. Он госпитализирован. Угрозы для жизни нет", - приводит сообщение ростовской администрации ТАСС.
Комментариев задержанного относительно инцидента не поступало.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в ночь на 6 февраля трое посетителей кафе в Ростове-на-Дону были доставлены в реанимацию после конфликта с охранниками заведения. Одного из стрелявших задержали.