06 марта 2018, 07:21

Дагестанец приговорен к тюрьме за комментарии в соцсети 

Житель села Цокох Цунтинского района признан виновным в публичных призывах к экстремизму и возбуждении ненависти и вражды, сообщила прокуратура.

Судом установлено, что в 2016 году житель села Цокох на своей странице в социальной сети разместил в публичном доступе комментарии, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности и направленные на возбуждение ненависти и вражды по признаку отношения к религии, рассказали в ведомстве.

Житель Цокоха признан виновным по ч.2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды к группе лиц по признаку отношения к религии). Кизлярский районный суд приговорил его  к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Он также лишен права в течение года заниматься общественной деятельностью, связанной с использованием Интернета, сообщила прокуратура Дагестана 5 марта на своем сайте.

"Кавказский узел" также писал, что ранее житель Казбековского района был оштрафован за публикацию в соцсети. Он разместил в Интернете изображение флага международной террористической организации, сообщила прокуратура 2 марта. 

Примечание:

"В Дагестане суд приговорил обвиняемого по делу об убийстве Ибрагима Исмаилова к 8,5 года колонии", "НАК: убитый в ходе перестрелки в Дагестане боевик готовил смертницу", "Дагестанец осужден за оправдание терроризма".

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