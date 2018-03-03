03 марта 2018, 06:54
Суд обязал жителя Дагестана выплатить штраф за экстремизм в соцсети
Житель Казбековского района разместил в Интернете изображение флага международной террористической организации, сообщила прокуратура.
По данным прокуратуры, фотографию с арабской надписью на черном фоне житель Ленинаула опубликовал на своей странице в соцсети.
Суд признал его виновным по ч.1 ст.20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций), сообщила 2 марта на своем сайте прокуратура Дагестана.
Размер штрафа, присужденного мужчине, в сообщении ведомства не указан. Комментариев от оштрафованного или его представителей относительно решения суда не поступало.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 1 марта житель Тляратинского района республики стал фигурантом уголовного дела после того, как на своей странице в соцсети оставил комментарий, в котором следователи усмотрели признаки экстремизма.
"В Дагестане суд приговорил обвиняемого по делу об убийстве Ибрагима Исмаилова к 8,5 года колонии", "НАК: убитый в ходе перестрелки в Дагестане боевик готовил смертницу", "Дагестанец осужден за оправдание терроризма".
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03 марта 2018, 06:54
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Суд обязал жителя Дагестана выплатить штраф за экстремизм в соцсети
Житель Казбековского района разместил в Интернете изображение флага международной террористической организации, сообщила прокуратура.
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