Военно-Грузинская дорога открыта с ограничениями

05 марта 2018, 19:18

Движение по Военно-Грузинской дороге, которое было прекращено из-за ухудшения погоды в Грузии, возобновлено для легковых автомобилей, сообщило сегодня МЧС.

Как писал "Кавказский узел", с 20.00 мск 4 марта был запрещен проезд большегрузов на участке Владикавказ - Ларс. С 23.30 мск 4 марта из-за ухудшения погоды был запрещен проезд и легковых автомобилей.

"Кавказский узел" в материале "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" публикует советы для тех, кто решил путешествовать из России в Грузию на автомобиле. Также на "Кавказском узле" размещена справка о Военно-Грузинской дороге.

"В связи с улучшением погодных условий на территории Грузии разрешить движение автотранспортных средств за исключением большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс с 16 часов 30 минут 5 марта", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ГУ МЧС России по Северной Осетии.

При этом МЧС настоятельно рекомендовало воздержаться от поездок в данном направлении.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в районе Степанцминды умеренные осадки, температура воздуха -3 градуса, скорость ветра 17 метров в секунду. 6 марта ожидается облачная погода, без осадков, при температуре -3 градуса, порывы ветра до 8 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен также и в легкой версии.