Участок Военно-Грузинской дороги Владикавказ - Ларс закрыт для всего транспорта

05 марта 2018, 02:44

Из-за ухудшения погоды в Грузии движение для всех видов транспорта на участке Военно-Грузинской дороги от Владикавказа до Ларса запрещено, сообщает МЧС.

Как писал "Кавказский узел", с 20.00 мск 4 марта запрещен проезд большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс.

Из-за плохой погоды в Грузии по рекомендации пограничной полиции страны проезд всего транспорта между Владикавказом и Ларсом запрещен с 23.30 мск 4 марта. Речь идет о направлении на выезд из России, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Желающие поехать из России в Грузию на автомобиле могут ознакомиться со статьей "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" на "Кавказском узле", а также прочитать про историю дороги в справке "Военно-Грузинская дорога".

В соответствии с данными погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в приграничном поселке Степанцминда (Грузия) прогнозируются осадки при температуре минус три градуса, ветер скоростью 15 метров в секунду. 5 и 6 марта осадки не прогнозируются, температура также составит минус три градуса, скорость ветра - 13 метров в секунду и 8 метров в секунду соответственно. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен и в легкой версии.