04 марта 2018, 22:14
Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов
Движение по Военно-Грузинской дороге ограничено сегодня из-за ухудшения погодных условий, сообщило МЧС.
По данным ведомства, проезд большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс запрещен с 20.00 мск.
Ограничения будут действовать до особого распоряжения. Водителям рекомендовано пока воздержаться от поездок в данном направлении, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Северной Осетии.
Для тех, кто решил поехать из России в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" подготовил статью "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". С историей дороги можно ознакомиться в справке "Военно-Грузинская дорога", размещенной на "Кавказском узле".
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в грузинском поселке Степанцминда ожидаются осадки при температуре -3 градуса, ветер скоростью 15 метров в секунду. 5 и 6 марта осадков не ожидается, температура будет также держаться на уровне -3, скорость ветра составит 13 м/с и 8 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен и в легкой версии.