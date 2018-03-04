Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов

04 марта 2018, 22:14

Движение по Военно-Грузинской дороге ограничено сегодня из-за ухудшения погодных условий, сообщило МЧС.

По данным ведомства, проезд большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс запрещен с 20.00 мск.

Ограничения будут действовать до особого распоряжения. Водителям рекомендовано пока воздержаться от поездок в данном направлении, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Северной Осетии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в грузинском поселке Степанцминда ожидаются осадки при температуре -3 градуса, ветер скоростью 15 метров в секунду. 5 и 6 марта осадков не ожидается, температура будет также держаться на уровне -3, скорость ветра составит 13 м/с и 8 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен и в легкой версии.