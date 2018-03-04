04 марта 2018, 17:34

Семья пропавшей в Камышине девочки попросила вернуть ее на любых условиях

Родители пропавшей в Камышине 11-летней девочки обратились к предполагаемому похитителю с просьбой вернуть ребенка на любых условиях, в том числе они заявили о готовности не добиваться его уголовного преследования.

Как писал "Кавказский узел", девочка вышла из школы в городе Камышине Волгоградской области 1 марта и не вернулась домой. Полиция была поднята по тревоге на поиски ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего), но 3 марта появилась информация, что девочка вышла на связь. Об этом сообщила ее сестра, сказав, что в телефонном разговоре девочка успела передать приметы похитителя.

Родители ребенка обратились к предполагаемому похитителю с просьбой вернуть девочку живой и невредимой, пообещав за это выполнить любые его условия. В частности, отец ребенка заявил, что семья готова отказаться от заявления в правоохранительные органы, пишет сегодня V1.ru.

"Сегодня мы готовы на все условия передачи ребенка", - цитирует отца девочки "Волгоградская правда".

Родители призывают человека, который, предположительно, удерживает их ребенка, не принимать поспешных решений.

"Возможно, Вы готовы возвратить дочь, но опасаетесь уголовного преследования и последующего длительного срока заключения. Мы предлагаем Вам возвратить ребенка в обмен на отказ от нашего заявления в правоохранительные органы. Мы призываем Вас: не принимайте поспешных решений, которые только усугубят ситуацию! Передайте дочь нам, родителям. Мы сдержим слово: откажемся преследовать вас в уголовном порядке!", - публикует обращение отца девочки "Инфокам".

Сотрудники правоохранительных органов и волонтеры продолжают поиски ребенка, пишет сегодня "Родгор.ру".

Примечание:

"Найден пропавший в Новороссийске ребенок", "Двое детей пропали в Астрахани", "Более 150 человек вышли на поиски пропавшего ребенка в кубанском лесу".

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