23 декабря 2017, 20:07

Шестилетний ребенок пропал в Ростове-на-Дону

Шестилетний мальчик ушел из дома в Пролетарском районе Ростова-на-Дону ранним вечером 22 декабря и не вернулся.

Родители мальчика, обратившиеся в полицию вскоре после его исчезновения, не смогли предположить, куда направился сын.

Нарядам полиции на улицах Ростова-на-Дону передали ориентировку на ребенка, начат розыск мальчика, сообщило 22 декабря Rostov.ru.

Мальчику на вид 5-6 лет, у него короткие светло-русые волосы. Ребенок был одет в красную дутую куртку и темные джинсы, на голове синяя шапка, был обут в темно-синие зимние полуботинки, сообщило сегодня "Блокнот-Ростов".

Сообщений об обнаружении пропавшего ребенка пока не поступало.

"Кавказский узел" писал, что в Астрахани с 15 декабря разыскивали двух сестер 12-ти и 15-ти лет, которые ушли из дома в Ленинском районе города и не вернулись. 18 ноября полицейские нашли девочек на железнодорожном вокзале в Астрахани.