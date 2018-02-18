Найден пропавший в Новороссийске ребенок

18 февраля 2018, 16:37

Мальчик, пропавший в Новороссийске 16 февраля, найден живым, сообщили в МВД.

Как писал "Кавказский узел", 12-летний мальчик не вернулся из школы днем 16 февраля. На его поиски отправились полицейские и волонтеры.

"Ребенок найден. Жив, здоров", - цитирует источник в полиции ТАСС.

Мальчик был найден сегодня ночью на территории одного из заброшенных зданий в Новороссийске, пишет со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю "Живая Кубань".