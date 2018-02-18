18 февраля 2018, 16:37
Найден пропавший в Новороссийске ребенок
Мальчик, пропавший в Новороссийске 16 февраля, найден живым, сообщили в МВД.
Как писал "Кавказский узел", 12-летний мальчик не вернулся из школы днем 16 февраля. На его поиски отправились полицейские и волонтеры.
"Ребенок найден. Жив, здоров", - цитирует источник в полиции ТАСС.
Мальчик был найден сегодня ночью на территории одного из заброшенных зданий в Новороссийске, пишет со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю "Живая Кубань".
"Шестилетний ребенок пропал в Ростове-на-Дону", "Мужчина с ребенком найдены живыми в лесу на Кубани", "Более 150 человек вышли на поиски пропавшего ребенка в кубанском лесу".
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