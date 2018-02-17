17 февраля 2018, 23:06

Ребенок пропал в Новороссийске

Полицейские и волонтеры ищут 12-летнего мальчика, пропавшего 16 февраля в Новороссийске.

Пропавший - ученик четвертого класса новороссийской школы. 16 февраля около 12.30 мск он вышел из школы и домой так и не пришел.

Мальчика видели возле торгового центра "Бон пассаж" на Анапском шоссе. Поиски ребенка пока на дали результатов, сообщает сегодня со ссылкой на ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю "Югополис".

На вид пропавшему около 12-13 лет, рост 155-160 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы светлые. В день исчезновения на мальчике была синяя куртка, черные брюки, сине-белая шапка с узором, пишет, ссылаясь на ведомство, "Блокнот".

Ранее "Кавказский узел" сообщал об исчезновении ребенка в лесу близ Горячего Ключа. 12-летний мальчик, участвовавший в соревнованиях по спортивному ориентированию, пропал 22 октября 2017 года. Была развернута масштабная поисковая операция. 23 октября стало известно, что он найден живым.

Примечание:

"Шестилетний ребенок пропал в Ростове-на-Дону", "Мужчина с ребенком найдены живыми в лесу на Кубани", "Более 150 человек вышли на поиски пропавшего ребенка в кубанском лесу".

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