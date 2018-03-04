Авиакомпания "ЮТейр" открывает авиасообщение из Волгограда в Сочи и Казань

04 марта 2018, 05:45

Авиакомпания "ЮТейр" в мае открывает прямые рейсы из Волгограда в Сочи и Казань к чемпионату мира по футболу. Продажа билетов уже начались.

Как писал "Кавказский узел", 2 декабря 2010 года ФИФА приняла решение провести чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Некоторые матчи пройдет в Сочи, Ростове-на-Дону и Волгограде, где ведется активная подготовка к чемпионату.

Авиакомпания UTair ("ЮТейр") открывает в начале мая прямые авиарейсы из Волгограда в Сочи и Казань, где летом состоятся матчи чемпионата мира по футболу, сообщает 3 марта "Вести-Сочи".

Рейсы между Сочи и Волгоградом будут выполняться по понедельникам и четвергам, минимальный тариф на перелет в Сочи составит 4175 рублей. Расписание перелетов между Волгоградом и Казанью аналогичное, минимальный тариф составляет 5155 рублей, сообщает ТАСС.

В настоящее время регулярные авиарейсы из Волгограда осуществляются только в Москву, Санкт-Петербург и Челябинск. Таким образом, Сочи и Казань станут четвертым и пятым городами России, с которым у Волгограда будет установлено регулярное авиасообщение.

По данным сервиса "Яндекс.Авиабилеты", продажи билетов на указанные рейсы уже начались.