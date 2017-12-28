28 декабря 2017, 19:08

Волгоградцы скептично отозвались о наследии мундиаля

Потраченные на подготовку к чемпионату мира по футболу деньги не улучшат жизнь горожан, к тому же часть средств расходуется неэффективно, рассказали опрошенные "Кавказские узлом" волгоградцы. По мнению многих из них, мундиаль окажется дорогим праздником, а проблемы в городе никуда не денутся.

Об этом говорится в материале "Кавказского узла" "Волгоград: цена мундиаля". В материале анализируется информация о том, как ведется подготовка Волгограда к мундиалю и какие проблемы испытывают при этом горожане.

2 декабря 2010 года ФИФА приняла решение провести чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Ряд матчей пройдет в Сочи, Ростове-на-Дону и Волгограде, где ведется активная подготовка к чемпионату. Всего Волгоград примет четыре групповых матча ЧМ-2018 — по одной игре в группах А, D, H и G. Игры пройдут на новом стадионе "Волгоград Арена" 18, 22, 25 и 28 июня.

В материале приводятся данные, что общий объем финансирования строительства стадиона "Волгоград Арена", где пройдут матчи ЧМ-2018, составляет 16,5 млрд рублей. Чиновники утверждают, что после мундиаля на стадионе будут проводиться массовые мероприятия. Однако эксперты в этом сомневаются, как и в том, что грандиозное сооружение окупит себя.

К мундиалю в Волгограде также реконструируются спортивные площадки "Олимпия", "Зенит" и Волгоградской академии физкультуры (ВГАФК). При этом волгоградцы выразили сомнения, что реконструированные площадки будут эффективно использоваться после окончания чемпионата.

"Стадион — это хорошо, но для нашего города лучше были бы созданы спортивные секции, куда дети могли бы сходить", — приводятся в материале "Кавказского узла" слова председателя движения "Народный стройконтроль" Виктории Сополевой.

Вместе с тем волгоградцы отметили, что подготовке Волгограда к мундиалю сопутствует строительство двух новых пассажирских терминалов в аэропорту, один из которых уже сдан в эксплуатацию. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты заметили, что реконструкция аэропорта "повысит туристическую привлекательность региона".

Участников, организаторов и гостей чемпионата планируется разместить в 190 гостиницах Волгограда, Волжского, а также Городищенского, Дубовского и Среднеахтубинского районов. Три из них новые - Hampton by Hilton, Park Inn by Radisson и Hilton Garden Inn. Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин рассказал"“Кавказскому узлу", что он опасается того, что "заполняемость гостиниц после чемпионата упадет".

В материале "Кавказского узла" также рассказывается о проблемах, связанных со строительством шоссе Авиаторов - дороги, ведущей из аэропорта в центр города. Из-за претензий к качеству работ власти региона расторгли контракт с подрядчиком ООО "Дорстройсервис". Реконструировать дорогу в срок подрядчик не успел, доделывают с грубыми нарушениями — асфальт кладут в дождь, снег и грязь", — заявил "Кавказскому узлу" руководитель Общественной независимой инспекции Алексей Ульянов.

При этом, если власти предъявили претензии к качеству работ и завышению их стоимости, то жители поселка Гумрак, который находится по пути из аэропорта в центр Волгограда, раскритиковали сам проект. В результате протестов проект реконструкции дороги изменили, но на домах в Гумраке до сих пор висят плакаты с цитатами Путина, призывающими чиновников прислушиваться к людям.

В материале "Кавказского узла" также приводится перечень восстановленных в преддверии мундиаля 50 путепроводов, главных магистралей и второстепенных дорог. Ремонт дорог — один из главных плюсов, которые получит Волгоград в результате подготовки к чемпионату, считают волгоградцы.

Вместе с тем жители города отмечают, что благоустройство придорожной территории в рамках программы подготовки к ЧМ-2018 выполняется только на шоссе Авиаторов. Что касается обновления зеленой зоны у Мамаева кургана, то оно привело к скандалу - 27 июля стало известно о том, что у подножия кургана завершена вырубка так называемого "Парка вдов", который жители Волгограда начали создавать в 1965 году.

"Кавказский узел" разобрался и в других проблемах, сопутствующих подготовке к мундиалю - массовой вырубке деревьев, задержках с заменой старых автобусных остановок на новые, спорной схеме размещения нестационарных торговых объектов. В материале подчеркивается, что волгоградцы осознают, что проблемы в городе после матчей ЧМ-2018 никуда не денутся.