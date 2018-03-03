Водолазы приостановили поиски ребенка в Волгоградской области

03 марта 2018, 22:07

Поиски девятилетнего мальчика в реке Чир временно прекращены в связи с непогодой и простудой водолазов, сообщил глава поисково-спасательной станции.

Как писал "Кавказский узел", мальчик пропал 21 февраля в городе Суровикино. По данным следователей, он провалился под лед на реке Чир. К 27 февраля водолазы из Суровикинского и Калачевского районов обследовали больше километра реки в поисках ребенка.

"Со вчерашнего дня (со 2 марта) мы взяли небольшую паузу. Работая на сильном ветру и морозе, несколько водолазов подхватили простуду и уже несколько дней не могут нырять", - цитирует начальника Нижне-Чирской поисково-спасательной станции Романа Полякова V1.ru.

По его словам, вернуться к поискам спасатели из Суровикинского и Калачевского районов смогут после выздоровления водолазов. "Дождемся, когда ветер и мороз дадут небольшое послабление, и вновь пойдем на берег реки Чир. За две недели поисков водолазы осмотрели больше километра реки", - сказал Роман Поляков.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в городе Суровикино температура воздуха -15 градусов, ветер скоростью 4 метра в секунду. Днем 4 марта температура повысится до +3 градусов, ветер усилится до 9 м/с. 5 марта вновь ожидается понижение температуры - столбик термометра опустится до -8, скорость ветра составит 9 м/с. Осадков в этот период не ожидается. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен и в легкой версии.