Река Чир. Фото justphotos.ru https://ru.wikipedia.org/wiki/Чир_(река)

28 февраля 2018, 10:04

Поиски ребенка в Волгоградской области оказались безрезультатными

Водолазы обследовали больше километра реки Чир в поисках пропавшего девятилетнего мальчика, сообщил 27 февраля начальник Нижне-Чирского поисково-спасательного подразделения Роман Поляков. 

Как писал "Кавказский узел", ребенок пропал 21 февраля в городе Суровикино. По данным следователей, он провалился под лед на реке Чир. Поиски ребенка затруднены: спасателям мешает сильное течение, нулевая видимость и маленькая глубина, сказал 25 февраля начальник Нижне-Чирского поисково-спасательного подразделения.

К утру 26 февраля было обследовано 800 квадратных метров по дну реки. "Следователи и волонтеры оказывают помощь в работе спасателям. Они сами прорубают лед, чтобы водолазы спускались под воду", - цитирует источник в "Службе спасения Волгоградской области" "Блокнот".

27 февраля водолазы из Суровикинского и Калачевского районов прошли уже больше километра реки Чир в поисках мальчика. Дно реки Чир покрыто мусором, водолазы порвали два костюма, пишет со ссылкой на начальника Нижне-Чирского поисково-спасательного подразделения Романа Полякова V1.ru.

"Мы отгребли большие льдины - никого. Не исключено, что за это время тело ребенка унесло на несколько километров. Но мы будем искать до победного", - сказал Поляков. 

По словам спасателей, поддержку им оказывают местные жители. Они ежедневно приносят еду и горячий чай, разводят костры, чтобы участвующие в поисках водолазы могли согреться.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в городе Суровикино ожидаются осадки при температуре воздуха +0 градусов, ветер скоростью 8 метров в секунду. Ночью температура понизится до -2, также ожидаются осадки, ветер усилится до 10 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Шестилетний ребенок пропал в Ростове-на-Дону", "Мужчина с ребенком найдены живыми в лесу на Кубани", "Более 150 человек вышли на поиски пропавшего ребенка в кубанском лесу".

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