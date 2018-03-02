Мустафа Эмре Чабук. Фото Мзия Саганелидзе RFE/RL https://www.ekhokavkaza.com/a/29055189.html

02 марта 2018, 10:30

Власти Грузии предоставили Мустафе Чабуку госзащиту

Гражданина Турции Мустафу Эмре Чабука, обвиняемого на родине в пособничестве терроризму, включили в государственную программу защиты, сообщил адвокат Сосо Бараташвили.

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля Мустафа Эмре Чабук попросил прокуратуру Грузии предоставить ему государственную защиту, отметив, что грузинские власти уже взяли под защиту его жену и детей. Чабука могут похитить и вывезти в Турцию, заявил тогда его адвокат.

Турецкий преподаватель Чабук был задержан в столице Грузии по запросу Турции 24 мая 2017 года, суд назначил ему экстрадиционный арест. 26 января апелляционный суд подтвердил отказ предоставить Мустафе Чабуку статус беженца. Правозащитники попросили президента предоставить Чабуку грузинское гражданство, так как, по их мнению, в случае экстрадиции в Турцию ему грозят бесчеловечное обращение и пытки. 19 февраля Чабука отпустили под залог.

Главная прокуратура Грузии удовлетворила прошение Чабука о предоставлении ему госзащиты, передал 1 марта со ссылкой на адвоката Сосо Бараташвили онлайн-журнал "СОВА".

Мустафа Эмре Чабук живет с семьей, но место его нахождения засекречено, также сообщил Бараташвили.

"Мустафа Эмре Чабук включен в государственную программу защиты, и в нее также включены члены его семьи. Его заявление было удовлетворено, и его уже защищает государственная охрана. Исходя из того, что это засекреченная информация, больше деталей не даем", - заявил Сосо Бараташвили, слова которого привело 1 марта «Грузия Онлайн».

Напомним, что Чабук работал в Грузии с 2002 года, в последние годы он был одним из управляющих тбилисским частным колледжем имени Демиреля. Турецкие силовики сочли его причастным к FETO - организации сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, которая признана в Турции террористической. Чабук отверг обвинения в связях с Гюленом, которого турецкие власти считают организатором предотвращенного летом 2016 года вооруженного переворота.

Примечание:

"МВД Грузии назначило охрану семье Мухтарлы", "ANS не согласилась с судом в оценках работы телеканала во время попытки госпереворота в Турции", "Дело против сторонников Гюлена возбуждено в Азербайджане".

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