Власти Грузии предоставили Мустафе Чабуку госзащиту

02 марта 2018, 10:30

Гражданина Турции Мустафу Эмре Чабука, обвиняемого на родине в пособничестве терроризму, включили в государственную программу защиты, сообщил адвокат Сосо Бараташвили.

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля Мустафа Эмре Чабук попросил прокуратуру Грузии предоставить ему государственную защиту, отметив, что грузинские власти уже взяли под защиту его жену и детей. Чабука могут похитить и вывезти в Турцию, заявил тогда его адвокат.

Турецкий преподаватель Чабук был задержан в столице Грузии по запросу Турции 24 мая 2017 года, суд назначил ему экстрадиционный арест. 26 января апелляционный суд подтвердил отказ предоставить Мустафе Чабуку статус беженца. Правозащитники попросили президента предоставить Чабуку грузинское гражданство, так как, по их мнению, в случае экстрадиции в Турцию ему грозят бесчеловечное обращение и пытки. 19 февраля Чабука отпустили под залог.

Главная прокуратура Грузии удовлетворила прошение Чабука о предоставлении ему госзащиты, передал 1 марта со ссылкой на адвоката Сосо Бараташвили онлайн-журнал "СОВА".

Мустафа Эмре Чабук живет с семьей, но место его нахождения засекречено, также сообщил Бараташвили.

"Мустафа Эмре Чабук включен в государственную программу защиты, и в нее также включены члены его семьи. Его заявление было удовлетворено, и его уже защищает государственная охрана. Исходя из того, что это засекреченная информация, больше деталей не даем", - заявил Сосо Бараташвили, слова которого привело 1 марта «Грузия Онлайн».