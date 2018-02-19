Защита сочла компромиссным решение об освобождении Чабука

19 февраля 2018, 16:47

Освобождение турецкого преподавателя Мустафы Чабука под залог перед истечением срока экстрадиционного ареста стало для властей "выходом из ситуации", так как правозащитники и международное сообщество требовали не допустить его высылки в Турцию, заявил адвокат Сосо Бараташвили.

Как писал "Кавказский узел", суд в Тбилиси сегодня постановил освободить задержанного по запросу Турции преподавателя Мустафу Чабука под залог в 1000 лари (около 405 долларов). Прокурор требовал освободить Чабука под залог в 10 тысяч лари.

26 января апелляционный суд подтвердил отказ предоставить статус беженца Мустафе Чабуку, задержанному в мае 2017 года в Грузии по запросу Турции. Срок экстрадиционного ареста Чабука истекает 24 февраля, и юристы ранее предположили, что 19 февраля суд может избрать ему другую меру ограничения свободы.

Постановление суда об освобождении Чабука под залог стало выходом из ситуации ввиду того, что девятимесячный срок экстрадиционного ареста истекает уже на этой неделе, 24 февраля, считает адвокат преподавателя Сосо Бараташвили.

"Для меня не совсем понятно, чем руководствовался суд, и непонятно само постановление о замене экстрадиционного ареста на залог, так как это противоречит законодательству. Я думаю, что государство, в том числе и прокуратура, оказались перед дилеммой и нашли выход из этой ситуации - освободили под минимальный залог. Сейчас Чабук находится с семьей", - сказал Бараташвили корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению адвоката, освобождение Мустафы Чабука под залог стало результатом "борьбы гражданского общества, омбудсмена, педагогов, неправительственных организаций и журналистов", а также призывов со стороны международного сообщества, депутатов Европарламента, конгрессменов и США.

21 неправительственная организация Грузии ранее обратилась к президенту страны с просьбой предоставить Чабуку грузинское гражданство, так как в случае экстрадиции в Турцию ему грозят бесчеловечное обращение и пытки. "Ассоциация молодых юристов" также обратилась к суду с просьбой не допустить экстрадиции Чабука, поскольку в Турции его права могут быть нарушены.

Адвокат добавил, что Тбилисский горсуд продолжит рассмотрение дела об экстрадиции Чабука - на следующем заседании, по его словам, сторона защиты должна представить аргументы о недопустимости экстрадиции преподавателя в Турцию. В случае решения суда о экстрадиции, защита опротестует его в Верховном суде и параллельно направит в Европейский суд по правам человека ходатайство о приостановлении экстрадиции. Ходатайство суд рассмотрит в течении 48 часов.

Сосо Бараташвили также отметил, что между Грузией и Турцией действует договор о взаимной высылке и ратифицирована конвенция об экстрадиции.

Представители неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов" не располагают информацией о том, чем руководствовался суд при вынесении решения и определении суммы залога для Чабука. "Думаю важно то, что суд не использовал максимальную сумму, которую просила прокуратура", - сказала Нонна Курдованидзе корреспонденту "Кавказского узла".

Чабук работал в Грузии с 2002 года, в последние годы он был одним из управляющих тбилисским частным колледжем имени Демиреля. Турецкие силовики сочли его причастным к к FETO - организации сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, которая признана в Турции террористической. Чабук отверг обвинения в связях с Гюленом, которого турецкие власти считают организатором предотвращенного летом 2016 года вооруженного переворота.

Родственники одного из бывших учеников колледжа имени Демиреля сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что министерство образования Грузии аннулировало аккредитацию учебного заведения. В колледже обучались школьники с первого по 12-й класс, в основном учащиеся были гражданами Грузии. Семьи учащихся были оповещены 28 августа 2017 года о закрытии учебного заведения и о перераспределении учеников в различные школы Тбилиси.