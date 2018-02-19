Мустафа Чабук освобожден в Грузии под залог

19 февраля 2018, 14:12

Суд в Тбилиси сегодня постановил освободить задержанного по запросу Турции преподавателя Мустафу Чабука под залог в 1000 лари (около 405 долларов).

Как писал "Кавказский узел", 26 января апелляционный суд подтвердил отказ предоставить статус беженца Мустафе Чабуку, задержанному в мае 2017 года в Грузии по запросу Турции. Чабук находится под экстрадиционным арестом до 24 февраля, однако юристы не исключили, что 19 февраля суд может избрать ему другую меру ограничения свободы.

Судья Тбилисского горсуда сегодня постановил освободить Мустафу Чабука под залог в 1000 лари (около 405 долларов), сообщает InterPressNews.

При этом прокурор требовал освободить Чабука под залог в 10 тысяч лари, объяснив позицию прокуратуры тем, что срок заключения Чабука истекает 23 февраля, и оставить его в заключении "будет неразумно", уточняет "Грузия Online".

Напомним, что Мустафа Чабук работал в Грузии с 2002 года, а в последние годы был одним из управляющих частным колледжем в Тбилиси. Турецкие правоохранители считают Чабука причастным к FETO - организации сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиненного властями в подготовке вооруженного переворота, предотвращенного летом 2016 года. FETO признана в Турции террористической организацией. Сам Чабук отверг обвинения.