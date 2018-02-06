Участник акции в поддержку Эмре Чабука с его портретом. Фото: Mzia Saganelidze (RFE/RL)

06 февраля 2018, 19:32

Защита добилась отсрочки суда по экстрадиции Чабука

Тбилисский городской суд по просьбе защиты перенес на 19 февраля заседание по делу об экстрадиции турецкого преподавателя Мустафы Эмре Чабука, несмотря на протест прокуратуры. 24 февраля Чабука обязаны освободить, заявил его адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 января апелляционный суд в Тбилиси подтвердил отказ в предоставлении статуса беженца Мустафе Чабуку, которого турецкие власти считают сторонником Фетхуллаха Гюлена. Чабук, задержанный в мае 2017 года в Грузии по запросу Турции, находится под экстрадиционным арестом до 24 февраля.

Чабук работал в Грузии с 2002 года, в последние годы он был одним из управляющих тбилисским частным колледжем имени Демиреля. Турецкие правоохранители считают Чабука причастным к FETO - организации сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиненного турецкими властями в подготовке предотвращенного летом 2016 года вооруженного переворота. FETO признана в Турции террористической организацией. Сам Чабук отверг обвинения.

Тбилисский городской суд сегодня отложил по ходатайству защиты судебный процесс по делу турецкого преподаватели Мустафы Эмре Чабука до 19 февраля, что вызвало протест прокуратуры. Прокурор Нана Зазунашвили объяснила свое несогласие с переносом заседания "в связи с ограничением во времени по экстрадиционному заключению", сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В суде адвокат Чабука попросил суд дать стороне защиты время для ознакомления с ходатайством прокуратуры. Он также подчеркнул, что не согласен с позицией прокуратуры, допускающей экстрадицию преподавателя в Турцию, где ему грозят пытки.

Бараташвили предположил, что недовольство прокуратуры в связи с переносом процесса вызвано тем, что Чабук 24 февраля будет отпущен на свободу.

21 неправительственная организация Грузии ранее попросила президента страны дать Чабуку грузинское гражданство. В заявлении НПО указывалось, что Чабук может стать жертвой бесчеловечного обращения и пыток в случае экстрадиции в Турцию. "Ассоциация молодых юристов" 5 февраля также обратилась в суд с заявлением с просьбой не допустить экстрадиции Чабука, так как в Турции его права могут быть нарушены.

"Чабук должен быть освобожден 24 февраля, так как максимальный предусмотренный законом срок экстрадиционного заключения составляет девять месяцев. При истечении срока экстрадиционного заключения суд не может применить к нему другие меры ограничения свободы, если он не совершит какое-либо новое правонарушение на свободе", - пояснил адвокат Чабука Сосо Бараташвили корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат пояснил, что с освобождением Чабука дело о его экстрадиции не прекращается, поэтому ни он сам, ни его семья не могут покинуть пределы Грузии. По словам защитника, суд продолжит рассматривать дело в обычном режиме, и если ходатайство прокуратуры об экстрадиции Чабука будет удовлетворено, защита сможет подать подать апелляцию в Верховный суд и параллельно обратиться в Европейский суд по правам человека с просьбой о приостановлении экстрадиции Чабука в Турцию.

Представители "Ассоциация молодых юристов", подписавшей обращение в защиту Чабука, подтвердили, что 24 февраля преподавателя должны освободить из-под стражи. В то же время юристы не исключили, что 19 февраля суд может избрать ему другую меру ограничения свободы.

У защиты Чабука будет семь дней на обжалование решения Тбилисского горсуда в Верховном суде, который должен принять решение по апелляции в течение пяти дней и передать его еще за пять дней министерству юстиции. Решение об экстрадиции должен подписать министр юстиции, пояснила представитель ассоциации Нонна Курдованидзе корреспонденту "Кавказского узла".

Примечание:

"Возможная экстрадиция Саакашвили вызвала опасения массовых протестов в Грузии ", "Грузинские правозащитники пожаловались в ЕСПЧ на осквернение медресе", "В Грузии продлен срок заключения Чабуку".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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