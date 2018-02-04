04 февраля 2018, 10:11

Грузинские правозащитники пожаловались в ЕСПЧ на осквернение медресе

Власти Грузии не защитили права религиозных меньшинств в случае с осквернением медресе в Кобулети, заявили в своей жалобе правозащитники. Религиозные меньшинства необходимо защитить от таких преступлений, отметили они.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 сентября 2014 года в Кобулети на здание медресе  была повешена голова свиньи. Таким образом местные жители выразили протест против открытия мусульманского заведения. Полиция задержала трех человек, которых решением суда оштрафовали на 50 долларов и освободили.

Неправительственная организация "Центр мониторинга и изучения прав человека" внесла иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Грузии по делу об осквернении медресе в Кобулети, заявила юрист НПО Мариам Бегадзе.

"Мы требуем, чтобы Европейский суд дал полноценную оценку преступлений на почве ненависти, которые происходят в отношении религиозных меньшинств, и мы требуем, чтобы Европейский суд потребовал от государства не только возмещения ущерба конкретным лицам, но и разработку такой политики, которая защитит меньшинства от таких преступлений", — сказала 3 февраля Бегадзе в эфире грузинского телеканала Rustavi-2.

По данным телеканала, в своем иске НПО указала на нарушение ряда статей Европейской конвенции по правам человека, в том числе "Запрет негуманного и унизительного обращения", "Свобода религии" и "Право на образование".

Сразу после случившегося в Кобулети ряд неправительственных организаций обвинили власти Грузии в неадекватном реагировании на случаи религиозной нетерпимости в стране. Власти расценили происходящее как провокацию, отмечает издание "Спутник-Грузия".

Ранее грузинские правозащитники подали иск в Европейский суд по правам человека в связи с тем, что мусульманам не позволили открыть пансионат в Аджарии. 

Примечание:

"В Москве к памятнику Ахмаду Кадырову подброшены свиные головы", "Администрация Ставрополя не имеет претензий к компании, строящей похожее на мечеть здание".

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