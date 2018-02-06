Возможная экстрадиция Саакашвили вызвала опасения массовых протестов в Грузии

06 февраля 2018, 12:07

После отказа в статусе беженца на Украине бывший президент Грузии может быть экстрадирован на родину, если продолжит оппозиционную деятельность в стране, считает украинский политолог Станислав Федорчук. Экстрадиция Саакашвили вызовет неодобрение Запада и массовые протесты в Грузии, убеждены грузинские политологи Ника Читадзе и Гела Васадзе.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля Киевский суд отклонил жалобу Михаила Саакашвили на отказ в предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. По мнению адвоката политика, это дает украинским властям основания для экстрадиции Саакашвили в Грузию как лица без гражданства. Решение суда будет обжаловано в Конституционном суде и, если потребуется, в европейских инстанциях, заявил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

На Украине Михаил Саакашвили подозревается по ч.1 ст.15, ч.2 ст.28 ч.2 ст.256 УК (попытка содействия участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности группой лиц). По решению суда ему запрещено выходить из дома в ночное время и покидать Киев без разрешения прокурора. При этом Грузия требует экстрадиции Саакашвили, так как на родине политик обвинен, в частности, в растрате госсредств и превышении должностных полномочий. Саакашвили может грозить либо высылка в Грузию, либо тюремное заключение на Украине, либо депортация в третью страну, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Грозит ли Саакашвили тюрьма или высылка из Украины?".

В ночь на 6 февраля истек срок ночного домашнего ареста и ограничения на выезд Саакашвили из Киева, сообщает сегодня "Интерфакс".

По словам Руслана Чернолуцкого, теперь свобода передвижения Саакашвили не ограничена ничем, кроме обязанности получать повестки и являться по вызову на следственные действия, пишет "Интерфакс".

Правоохранительные органы Грузии по-прежнему настаивают на экстрадиции Михаила Саакашвили, сообщил 5 февраля корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минюста Грузии.

Он пояснил, что по грузинским законам Саакашвили больше не является гражданином Грузии, поскольку в 2014 году он принял гражданство Украины, однако "за преступления, совершенные на территории Грузии, подлежат ответственности как граждане страны, так и иностранцы и лица без гражданства".

В случае экстрадиции политика "Единое национальное движение" намерено продолжать защищать его в судебных органах, в парламенте и "путем апеллирования к международным организациям", сообщил 5 февраля корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы ЕНД.

"Однако мы надеемся, что ЕСПЧ не допустит экстрадиции Михаила Саакашвили в Грузию", - уточнил он.

Саакашвили может остаться на Украине в случае отказа от митингов

Угроза экстрадиции – скорее сдерживающий фактор для Саакашвили, поделился с корреспондентом "Кавказского узла" своей версией украинский политолог и журналист, глава общественной организации "Украинская народная рада Донетчины и Луганщины" Станислав Федорчук. Основная цель этой угрозы – прекратить митинги, которые проводит Михаил Саакашвили в Киеве и других городах Украины, и власти страны еще не приняли окончательного решения об экстрадиции Саакашвили, считает он.

Решение выдать политика властям Грузии может быть принято, по мнению Федорчука, если Саакашвили продолжит устраивать митинги. После этого бывший президент Грузии не сможет участвовать в политической борьбе на Украине, предположил политолог.

"У Саакашвили низкий уровень электоральной поддержки, слабая организация штабов в регионах. И нет никаких предложений. Что он может предложить? Программа реформ, которую никто не может выполнить? Выборы в парламент, которые не произойдут? Никаких инициатив, которые будут поддержаны массово", - пояснил Станислав Федорчук.

По его мнению, после протестной деятельности Саакашвили на Украине его авторитет среди западных политиков мог пошатнуться. "Многие понимают, что, к сожалению, на сегодняшний день стабильность в Украине необходима из-за вопросов обороны и безопасности. Кроме того, Михаил Саакашвили не рассматривается как главная антикоррупционная сила в Украине", - объяснил свое предположение Станислав Федорчук.

Грузинские политологи спрогнозировали массовые протесты против экстрадиции Саакашвили

Саакашвили, напротив, в глазах западных политиков зарекомендовал себя "как надежный партнер", поскольку "прошел испытание Украиной", считает политолог, профессор Международного черноморского университета Ника Читадзе.

"Он не пошел на соглашения, и даже рискуя своей безопасностью, своим благополучием, отказался от компромиссов и показал себя как принципиальный политик", - пояснил корреспондент "Кавказского узла" Ника Читадзе.

В Европе и США Михаил Саакашвили воспринимается как передовой политик, считает политолог. "Там никогда не оценивали его как "диктатора, узурпировавшего власть на 9 лет", как любят говорить его оппоненты", - сказал Ника Читадзе.

По его мнению, в случае экстрадиции политика в Грузии начнутся массовые протесты. "На выборах 2016 года за партию Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" проголосовало 550 тысяч человек. Естественно, что они не потерпят политического преследования своего лидера. Могут начаться массовые выступления и митинги с требованиями прекратить преследования. И чем все это закончится, предсказать невозможно", - сказал политолог.

Сторонники Саакашвили после его экстрадиции начнут проводить акции протеста, которые "будут показывать по всем телевизорам мира", согласен политолог и журналист Гела Васадзе.

"Гораздо более серьезной проблемой может оказаться давление, которое неизбежно будет оказываться на правительство Грузии теми силами на Западе, которые симпатизируют Саакашвили", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Поэтому, по мнению Васадзе, украинские власти не пойдут на экстрадицию Саакашвили без согласования с США.

Наиболее предпочтительный вариант для властей Украины и Грузии, по мнению политолога, - предоставить Саакашвили возможность уехать в США или одну из европейских стран. "Лучший вариант для украинских и грузинских властей, но худший для политика Саакашвили", - подчеркнул Гела Васадзе.

На "Кавказском узле" опубликована биография Михаила Саакашвили. Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".