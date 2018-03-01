Город Каспийск. Фото Шамиля Магомедова - https://www.flickr.com/photos/143381734@N02/27158976370/in/album-72157666688855333/

01 марта 2018, 21:34

Житель Каспийска обвинен в нападении на силовиков

Передано в суд дело жителя Дагестана, два предполагаемых сообщника которого были убиты при нападении на полицейских в Каспийске, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", 28 августа 2017 года, по данным правоохранителей, один полицейский был зарезан и один ранен ножом в Каспийске. Двоих нападавших убили.

Третий нападавший скрылся, но уже через несколько часов был задержан правоохранителями. По версии следствия, задержанный вместе с Исламом Полатовым и Исламом Абусалимовым в августе 2017 года приобрели пистолет, двуствольное гладкоствольное охотничье ружье и два охотничьих ножа. При нападении на полицейских они воспользовались только ножами, попытавшись завладеть табельным оружием.

Задержанному жителю Каспийска предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 208 (создание незаконного вооруженного формирования), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа) и ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 226 (покушение на хищение огнестрельного оружия, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) УК России. Дело передано в суд, сообщило на своем сайте следственное управление СКР по Дагестану.

Комментариев от обвиняемого или его представителей относительно позиции следствия не поступало.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих в регионе спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей.

Примечание:

"Родные убитого Омаева усомнились в его нападении на силовиков", "Два человека стали жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 5 по 11 февраля", "Житель Дербента задержан на трое суток после стрельбы на дороге".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Прикреплённые файлы
Лента новостей

02 марта 2018, 08:25

02 марта 2018, 08:16

02 марта 2018, 07:11

02 марта 2018, 06:51

02 марта 2018, 06:24

  • В России за месяц продано всего 30 экземпляров монографии "Азербайджанцы"

    В России вышла в свет монография "Азербайджанцы" из серии "Народы и культуры", с 6 февраля через сеть книжных магазинов продано только 30 экземпляров этого издания. Появление такой монографии является большой редкостью при том, что книга рассчитана на широкий круг читателей, заявили ее авторы. Низкий уровень продаж специалисты связывают со слабой информационной поддержкой выпуска.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты