Житель Каспийска обвинен в нападении на силовиков

01 марта 2018, 21:34

Передано в суд дело жителя Дагестана, два предполагаемых сообщника которого были убиты при нападении на полицейских в Каспийске, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", 28 августа 2017 года, по данным правоохранителей, один полицейский был зарезан и один ранен ножом в Каспийске. Двоих нападавших убили.

Третий нападавший скрылся, но уже через несколько часов был задержан правоохранителями. По версии следствия, задержанный вместе с Исламом Полатовым и Исламом Абусалимовым в августе 2017 года приобрели пистолет, двуствольное гладкоствольное охотничье ружье и два охотничьих ножа. При нападении на полицейских они воспользовались только ножами, попытавшись завладеть табельным оружием.

Задержанному жителю Каспийска предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 208 (создание незаконного вооруженного формирования), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа) и ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 226 (покушение на хищение огнестрельного оружия, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) УК России. Дело передано в суд, сообщило на своем сайте следственное управление СКР по Дагестану.

Комментариев от обвиняемого или его представителей относительно позиции следствия не поступало.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих в регионе спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей.