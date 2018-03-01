Путин анонсировал открытие Крымского моста в 2018 году

01 марта 2018, 20:02

Во время сегодняшнего выступления с ежегодным посланием к Федеральному Собранию, президент России заявил, что автомобильное сообщение по Керченскому мосту откроется "через несколько месяцев". При этом тендер на выбор подрядчика, который будет обслуживать дорогу в Крым, отменен.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 декабря 2017 года строители отчитались, что возведены все 288 опор автодорожной части моста. 21 февраля правительство России назначило федеральной трассу, которая проходит из Краснодара через Славянск-на-Кубани и Темрюк к строящемуся мосту через Керченский пролив.

30 января 2015 года распоряжением правительства подрядчиком работ по проектированию и строительству моста была определена компания "Стройгазмонтаж". Стоимость строительства составит 228,3 млрд рублей. Окончание работ было намечено на 30 июня 2019 года, а автомобильное движение по мосту в рабочем режиме предполагалось начать с 18 декабря 2018 года. В июле 2017 года правительство перенесло начало временной эксплуатации железнодорожной части Керченского моста на 1 декабря 2019 года.

"Для развития городов и посёлков, роста деловой активности, обеспечения "связанности" страны нам нужно буквально "прошить" всю территорию России современными коммуникациями. Уже через несколько месяцев по Крымскому мосту откроется автомобильное движение, а в следующем году – и железнодорожное сообщение. Это даст импульс развитию Крыма и всего российского Причерноморья", - цитируются сегодня слова Владимира Путина в стенограмме послания президента России Федеральному Собранию, опубликованной на сайте главы государства.

При этом президент не уточнил дату открытия автомобильной части Крымского моста.

Отменен тендер на определение подрядчика по обслуживаю Крымского моста

Автомобильное движение по мосту через Керченский пролив, согласно информации, размещенной на сайте Госзакупок, может быть запущено в мае. Однако тендер на выбор подрядчика, размещенный ФКУ УПРДОР "Тамань", был отменен.

Государственное учреждение ФКУ УПРДОР "Тамань" 28 февраля разместило на сайте Госзакупок информацию о контракте, предусматривающем "оказание услуг по содержанию действующей сети автомобильных дорог - участок дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск - Керчь и транспортный переход через Керченский пролив км 141+018 - км 160+048".

Сумма контракта была определена в 476 823 559 рублей.

Сроком начала реализации в условиях закупки было указано 1.05.2018, окончания - 30.06.2019, однако отмечается, что "начало оказания услуг по содержанию объекта определяется заказчиком путем направления исполнителю уведомления".

По состоянию на 19.20 мск 1 марта, статус закупки - "отменена", при этом информация о ней доступна.

На официальном сайте проекта "Крымский мост", по данным на 19.20 мск 1 марта, нет информации о точных сроках открытия автомобильного движения по мосту. Но в сообщении от 20 декабря 2017 года "Завершено сооружение пролетов Крымского моста под автодорогу" указывалось, что "в будущем строительном сезоне дорожники "оденут" Крымский мост в асфальтобетон и до конца 2018 года подготовят к началу движения автомобилей".

28 ноября 2017 года глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян потребовал остановить возведение моста через Керченский пролив и ввести дополнительные санкции против его строителей. По словам министра, в связи со строительством моста снижается грузооборот в портах Мариуполя и Бердянска. Строительство Керченского моста не ухудшает экономику Украины, возразил ему сенатор от Крыма Сергей Цеков.

В настоящее время транспортное сообщение между полуостровами Тамань и Крым осуществляется при помощи Керченской паромной переправы (переправа Крым - Кавказ). Материалы о работе переправы публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Керченская переправа". "Кавказский узел" также ведет тематическую страницу "Эхо Украины на Кавказе", на которой размещаются новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа.