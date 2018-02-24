Короткая дорога к Крымскому мосту из Краснодара стала федеральной

24 февраля 2018, 11:04

Правительство России назначило федеральной трассу, которая проходит из Краснодара через Славянск-на-Кубани и Темрюк к строящемуся мосту через Керченский пролив. Новый статус дороги предполагает ее реконструкцию.

Как писал "Кавказский узел", окончание строительства моста через Керченский пролив намечено на 30 июня 2019 года. Стоимость строительства составит 228,3 миллиарда рублей. Определились и с названием моста. В соответствии с итогами интернет-голосования, мост будет называться Крымским.

28 ноября 2017 года глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян потребовал остановить возведение моста через Керченский пролив и ввести дополнительные санкции против его строителей. По словам министра, в связи со строительством моста снижается грузооборот в портах Мариуполя и Бердянска. Строительство Керченского моста не ухудшает экономику Украины, возразил ему сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о включении автомобильной дороги Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь в перечень дорог федерального значения. Документ, датированный 21 февраля, опубликован сегодня на сайте Кабмина.

"Включение автомобильной дороги в перечень необходимо для формирования автомобильного подхода к Керченскому мосту по сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения по кратчайшему расстоянию", – говорится в пояснительной записке к постановлению.

После придания дороге федерального статуса повысится уровень ее содержания и безопасности движения, в дальнейшем она должна будет расширена, отмечается в пояснении.

Согласно пояснительной записке, ранее из центральной России к действующей паромной переправе через Керченский пролив и к строящемуся мосту можно было попасть по маршруту А-146 Краснодар – Верхнебаканский и М-4 "Дон". Протяженность короткой дороги составляет 151,712 км.

4 декабря 2017 года строители отчитались, что возведены все 288 опор автодорожной части Крымского моста.

Автодорожная арка, согласно графику, будет сдана к декабрю. К этому времени строители должны заасфальтировать дорогу и обустроить проезжую часть, сообщил 9 февраля на своем сайте инфоцентр "Крымский мост".

Транспортное сообщение между Краснодарским краем и Крымом в настоящее время осуществляется через Керченскую паромную переправу, материалы о работе которой "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Керченская переправа". "Кавказский узел" также ведет тематическую страницу "Эхо Украины на Кавказе".