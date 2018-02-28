Предупреждение о лавинах объявлено в Адыгее и на Кубани

28 февраля 2018, 05:34

До вечера 1 марта в горах Адыгеи и Краснодарского края ожидается опасность схода лавин.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что экстренное предупреждение в связи с опасностью схода лавин было объявлено в Краснодарском крае и республике Адыгея до 26 февраля.

По данным Южного регионального центра МЧС, вероятность схода снежных масс прогнозируется в горных районах Адыгеи и Кубани, расположенных выше отметки в полтора километра над уровнем моря.

Экстренное предупреждение действует до 18.00 мск 1 марта, говорится в сообщении МЧС.

По информации погодного сервиса "Кавказского узла", в адыгейском поселке Никель сегодня днем будет около нуля, слабый дождь. В ночь на 1 марта станет холоднее, до минус четырех. При этом будет идти умеренный дождь. 1 марта также будет довольно холодно, до минус трех, но зато прекратится дождь. В поселке городского типа Псебай, расположенном на берегу реки Малая Лаба в Краснодарском крае, сегодня днем будет без осадков, плюс три градуса. В ночь на 1 марта пойдет слабый дождь, а столбик термометра опустится до отметки в минус три градуса. Днем же 1 марта будет около нуля, умеренный дождь. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа при помощи сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут скорректировать данные метеорологов для более точного прогноза.Сервис доступен и в легкой версии.