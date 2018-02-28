28 февраля 2018, 04:49

Ограничено движение по федеральной трассе в Ростовской области

Проезд пассажирского транспорта по федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области ограничен в связи с сильным снегопадом.

По данным МЧС, ограничение введено с 20.00 мск 27 февраля до особого распоряжения на участке федеральной автодороги М-4 "Дон" с 779-го до 1000-го километра. Спасатели развернули на трассе четыре мобильных пункта обогрева.

"Главное управление МЧС по Ростовской области настоятельно рекомендует водителям быть предельно аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния", - говорится в сообщении на сайте областного управления МЧС.

Движение общественного пассажирского транспорта на федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области возобновится после устранения снежных заносов и гололедицы на дороге, уточняется в сообщении на сайте регионального управления ГИБДД.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Ростове-на-Дону умеренный дождь, скорость ветра 8 метров в секунду, температура воздуха 1 градус ниже нуля. Днем осадки прекратятся, сила ветра снизится до 6 метров в секунду, температура воздуха составит 0 градусов. Но уже в ночь на 1 марта вновь ожидается умеренный дождь, который прекратится только к ночи 2 марта. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа", который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Примечание:

"Подтоплены дома 120 жителей села в Ростовской области", "Ограничения на дорогах Ростовской области сняты", "Дорога в Ростовской области закрыта на время метели".

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