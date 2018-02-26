Жители Краснодара остались без света после снегопада

26 февраля 2018, 15:17

Подача электричества в дома на нескольких улицах в центре Краснодара сегодня была прекращена после обильного снегопада. Дорожные службы расчищают от снега улицы и дворы, заявила мэрия.

Сегодня утром жители нескольких улиц в центре Краснодара остались без электричества, предположительно, в связи с авариями в электросети после продолжительного снегопада, пишет "Российская газета".

Количество улиц, в которых обесточены дома, и число живущих там людей издание не уточнило. На сайтах Минэнерго России и ГУ МЧС по Краснодарскому краю эта информация, по состоянию на 15.16 мск, не опубликована.

По данным мэрии, минувшей ночью 53 машины обрабатывали улицы города и пригородов противогололёдными материалами. "На проезжую часть дорог внесено 490 тонн песчано-соляной смеси и 91 тонна твёрдых реагентов", - отчиталась сегодня на своем сайте администрация Краснодара.

Более 50 основных магистральных улиц столицы края уже обработаны песчано-соляной смесью. "На проезжей части присутствует снежная кашица, однако при соблюдении необходимого скоростного режима безопасность дорожного движения обеспечена", - заявили чиновники.

Сегодня, по данным мэрии, на дорогах Краснодара работают 20 единиц техники, а очистка улиц и дворов продолжается, говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня на улицах Волгограда наблюдались 10-балльные пробки, образовавшиеся из-за сильного снегопада. Жители города в соцсетях указали мэрии на нечищенные дороги. Ранее, 23 февраля, на всех федеральных и региональных дорогах Ростовской области из-за сильного снегопада был ограничен проезд транспорта. Ограничения были сняты лишь утром 24 февраля.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Краснодаре облачная погода без осадков при температуре 0 градусов, ветер 5 метров в секунду. В ночь на 27 февраля ожидается слабый снегопад, температура понизится до -5 градусов, скорость ветра усилится до 7 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для уточнения прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.