Спасатели предупредили о лавинах в горах Кубани

24 февраля 2018, 06:36

Опасность схода лавин сохранится до 26 февраля.

По данным Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, лавины могут пройти в горах на уровне выше 1500 метров над уровнем моря.

Экстренное предупреждение действует до 18.00 мск 26 февраля.

Жителям и гостям Кубани спасатели напоминают, что лучше отказаться от походов в горные районы в снегопад и непогоду, а также предлагают избегать мест вероятного возникновения лавин.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в расположенном кубанском поселке Мостовской в дневное время 24 февраля будет облачно, без осадков,+6 градусов, в ночное время +3 градуса, также без осадков. Днем 25 февраля погода не изменится, днем 26 февраля ожидаются умеренные осадки, температура воздуха снизится до отметки -3 градуса, ночью до -4. Погодный сервис – партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа при помощи сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать представленные метеорологами данные для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.