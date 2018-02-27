27 февраля 2018, 19:18

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло на Кубани

Подземный толчок зафиксирован сегодня на границе Темрюкского и Славянского районов Краснодарского края.

По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 3,6 произошло в 15.01 мск.

Эпицентр подземного толчка находился на глубине 10 километров в точке с географическими координатами 45,20 градуса северной широты и 37,68 градуса восточной долготы, говорится в сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", указанная географическая точка находится на окраине поселка Светлый Путь Ленина в Темрюкском районе, примерно в 25 километрах от райцентра.

Информации о сейсмособытии на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю, по состоянию на 19.05 мск, не было.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 20 февраля подземный толчок магнитудой 4,0 был зарегистрирован вблизи станицы Ольгинская в Краснодарском крае.

Примечание:

"11 человек эвакуированы из разрушенного здания в Гюмри", "Землетрясение произошло на юго-востоке Чечни", "Второе за сутки землетрясение произошло в Кабардино-Балкарии".

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