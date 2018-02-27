Прокуратура потребовала наказать чиновников за три многоэтажки в Дагестанских Огнях

27 февраля 2018, 19:12

Три разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирных домов выданы властями Дагестанских Огней с нарушением закона, сообщила прокуратура и потребовала наказать виновных.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 февраля Владимир Васильев пообещал сносить все самострои в Махачкале, а 10 февраля заместитель генпрокурора России Иван Сыдорук указал на высокий уровень коррупции в сфере оборота земель в Дагестане.

Прокуратура города Дагестанские Огни отменила выданные местной администрацией разрешения на ввод трех многоквартирных домов в эксплуатацию. По информации ведомства, разрешительные документы были выданы незаконно.

По информации надзорного ведомства, три разрешения на ввод жилых зданий были выданы местными властями с нарушением норм Градостроительного кодекса России - "без предоставления застройщиком в орган местного самоуправления обязательных документов", говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.

2 февраля по подозрению в халатности был задержан главный архитектор Махачкалы Магомедрасул Гитинов. По версии следствия, он допустил хаотичную застройку и порчу облика Махачкалы, а также выдал 11 разрешений на незаконное строительство.

Протесты прокуратуры были удовлетворены, незаконно выданные разрешения отменены. Главе городского округа внесено представление об устранении нарушений и привлечении выдавших разрешения должностных лиц к ответственности, уточнили в ведомстве.

На сайте администрации Дагестанских Огней, по состоянию на 18.40 мск 27 февраля, нет комментариев относительно информации прокуратуры о незаконно выданных разрешениях на ввод домов.