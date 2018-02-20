На месте происшествия. Фото: стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=Bn8zWnZHKUs

20 февраля 2018, 11:47

Прокуратура анонсировала проверку застройщика после обрушения домов в Махачкале

После обрушения трех частных домов в столице Дагестана прокуратура начала проверять законность строительства поблизости многоэтажки.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 человек были эвакуированы после обрушения 19 февраля трех частных домов на улице Даниялова в Махачкале. Пострадавших нет. По данным МЧС, обрушение произошло из-за проведения земляных работ при строительстве многоэтажного дома.

"По предварительным данным, причиной обрушения явилось ведение в непосредственной близости земляных работ по рытью котлована для строительства многоэтажного дома. В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства и прав граждан при ведении строительных работ", - сообщается сегодня на сайте прокуратуры Дагестана.

Ведомство проверит также законность действий уполномоченных должностных лиц по контролю в сфере строительства.

В прокуратуре отметили, что при наличии оснований результаты проверки будут направлены следователям. Также возможно обращение в суд о приостановлении строительства или сносе объекта, заявили в ведомстве.

Видео с места ЧП появилось на Youtube. Оно не вызвало особого интереса пользователей и к 11.35 мск набрало лишь семь просмотров. В ролике видно работу спасателей на месте обрушения, машины МЧС и скорой помощи. Спасатели проводят беседу с людьми на улице. Также показаны разрушенные дома и часть находящегося рядом строительного объекта. "Произошло обрушение несущей стены частного жилого дома в общем дворе, в котором находятся шесть хозяйств. В них проживают 26 человек, из них девять детей. Причина обрушения - это рытье и расширение котлована на соседнем участке при строительстве многоэтажного жилого дома", - комментирует в видеоролике ситуацию заместитель руководителя регионального управления МЧС Олег Халилов.  

Примечание:

"Жители поврежденного стихией дома в Унцукуле отказались от переселения", "Власти сообщили об угрозе обрушения домов в Унцукуле", "Часть двухэтажного здания обрушилась в Дагестане".

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