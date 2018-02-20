Три дома обрушились в Махачкале

20 февраля 2018, 07:04

26 человек эвакуированы после обрушения трех частных домов в результате строительства многоэтажки в столице Дагестана, сообщило МЧС.

По данным ведомства, обрушение произошло вечером 19 февраля в домах на улице Даниялова, жертв и пострадавших нет.

"В общем дворе на территории шести домохозяйств, построенных вплотную друг к другу (одно строение), произошло обрушение одной общей стены в трех из них. Из-за имеющейся угрозы обрушения оставшейся стены в оставшихся трех хозяйствах, жильцы всех домов эвакуированы в гостиницу "Ленинград" и по родственникам на время восстановительных работ и возмещения ущерба, и будут полностью обеспечены всем необходимым", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

В частных домах, где произошло обрушение, проживали 26 человек, в том числе девять детей. В гостиницу заселены 14, в том числе пять детей, остальные разместились у родственников, проинформировали в МЧС.

Обрушение произошло из-за земляных работ вблизи частных домов, сказал заместитель руководителя регионального управления МЧС Олег Халилов.

"Причина обрушения - рытье котлована, его расширение на соседнем участке при строительстве многоэтажного жилого дома", - цитирует Халилова ТАСС.