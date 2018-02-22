Суд вернул муниципалитету Махачкалы выделенную под застройку землю

22 февраля 2018, 14:12

Два крупных земельных участка в Махачкале возвращены в муниципальную собственность. Один из них мэрия отдавала под строительство многоквартирного дома, сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

По данным ведомства, в 2016 году администрация предоставила в аренду местному жителю земельный участок площадью 442 квадратных метра под строительство многоквартирного дома.

"В нарушение требований закона участок образован в зоне, застроенной многоквартирными домами, в извещении о проведении аукциона на заключение договора аренды не были указаны сведения о допустимых параметрах разрешенного строительства, о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", - рассказали в прокуратуре.

Ведомство через суд добилось отмены постановлений главы города, аукциона и договора аренды. Участок возвращен в муниципальную собственность, сообщается сегодня на сайте прокуратуры Дагестана.

"Также по иску прокуратуры возвращен в муниципальную собственность земельный участок площадью 327 квадратных метров, право собственности на который было зарегистрировано на основании отмененного по протесту прокуратуры постановления администрации города о выделении указанного участка", - сообщили в ведомстве.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев Врио главы Дагестана ранее сообщал о личном внимании ко всем судам по поводу незаконных домов. После встречи с президентом Татарстана 5 февраля он пообещал сносить в Махачкале все самострои. Это обещание прозвучало в ответ на критику городской архитектуры Махачкалы из уст президента Татарстана. Говоря о своих впечатлениях о поездке в столицу Дагестана, Рустам Минниханов отметил плохую городскую архитектуру.

"Кавказский узел" писал, что прокуратура Махачкалы опротестовала разрешения мэрии Махачкалы на строительство десятка многоэтажек. Мэрия аннулировала документы на строительство многоэтажных домов, торгового центра и магазинов, сообщило ведомство 8 февраля.