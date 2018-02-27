Силовики сообщили об обыске в доме главы Минстроя Дагестана

27 февраля 2018, 10:59

Начатый сегодня обыск в доме Ибрагима Казибекова связан с расследованием дела бывшего главы правительства Дагестана, рассказали источники.

Как писал "Кавказский узел", в январе в Дагестан прибыли из Москвы сотрудники Генпрокуратуры, МВД, ФСБ и СКР для проверки сведений о коррупции местных чиновников и силовиков. Бывший глава правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, два его заместителя и экс-министр образования Шахабас Шахов с 6 февраля находятся под стражей по обвинению в мошенничестве на более чем 100 миллионов рублей бюджетных денег.

Следственные мероприятия в доме Ибрагима Казибекова проводят сегодня прикомандированные в Дагестан следователи, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах региона. "Мероприятия идут в рамках расследуемых уголовных дел в отношении бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, его двух замов и бывшего министра образования республики. Казибеков пока не задержан", - сказал он.

Дом министра оцеплен, сообщил информированный источник. "Сотрудники спецслужб проводят там обыск", - приводит его слова "Интерфакс".

7 февраля в полицию Дагестана поступил рапорт о том, что Абдусамад Гамидов и глава Минстроя Ибрагим Казибеков при внесении изменений в постановление об утверждении адресной программы переселения из аварийного жилья в июле 2016 года могли завысить стоимость квадратного метра с 25 450 рублей до 34 850 рублей и нанести бюджету ущерб на 386 миллионов рублей, сообщили 8 февраля источники.

Материалы об арестах чиновников и кадровых чистках в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".