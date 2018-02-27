Экологи предупредили об опасности разрушения хранилища Тегутского рудника

27 февраля 2018, 06:46

Трещина в стене хранилища отходов Тегутского медно-молибденового месторождения может привести к техногенной катастрофе, заявили участники прошедшего в Ереване обсуждения. Отходы деятельности рудника сбрасываются в реку Дебед, сообщили экологи.

Как писал "Кавказский узел", в 2007 году правительство Армении выдало лицензию компании Armenian Copper Program (ACP), которая входит в состав Vallex Group, на эксплуатацию Тегутского медно-молибденового рудника. Еще до введения месторождения в эксплуатацию активисты экологических организаций Армении заявляли о том, что реализация проекта нанесет непоправимый урон природной среде и местным жителям.

26 февраля в ереванском пресс-центре "Статья 3" состоялось обсуждение на тему "Безответственная горнопромышленность: кто предотвратит катастрофу в Тегуте и восстановит экологию?", передает присутствовавший на обсуждении корреспондент "Кавказского узла".

13 февраля компания Vallex Group распространила сообщение об увольнении 1032 сотрудников из-за финансовых проблем. "После сокращения в штате останутся порядка 300 сотрудников, которые будут заниматься охраной и обеспечением безопасности имущества и территории предприятия. Они также будут обслуживать специальное оборудование", - сказано в пресс-релизе компании. При этом руководство компании выражает уверенность, что в случае, если в ближайшее время позволят обстоятельства, за короткий период будут вновь наняты сотрудники.

Прекращение эксплуатации Тегутского медно-молибденового месторождения связана с возможным разрушением Тегутского хвостохранилища, заявил в ходе обсуждения член координационного совета Армянского экологического фронта Левон Галстян.

По его словам, компания Vallex Group не сообщает о том, почему на самом деле прекращается эксплуатация Тегутского месторождения, однако исследования экологов выявили проблему с устойчивостью хвостохранилища из-за трещины на стене запруды.

"Трещина в стене хвостохранилища может привести к техногенной аварии. Эксплуатация Тегутского месторождения развенчала миф об ответственной горной промышленности", - подчеркнул эколог.

Показатель загрязненности реки Дебед достиг наихудших показателей, а это уже дает повод задуматься о привлечении виновных к уголовной ответственности, добавил Галстян.

Участники прошедшей в январе в Ереване пресс-конференции на тему "Экологическая катастрофа в Лори" заявили, что практически все месторождения в Армении являются источниками ядохимикатов, которые наносят "катастрофический урон окружающей среде". Речь, в частности, шла об Ахталинском месторождении, ядохимикаты с хвостохранилища которого стекают в реку Дебед.

Решение компании о прекращении эксплуатации Тегутского месторождения вызывает по меньшей мере подозрение, учитывая рост международных цен на концентрат, заявил в ходе обсуждения член общественной организации "Объединение информированных граждан" Рафаэл Африкян.

Он отметил, что после заявления компании при помощи беспилотника была проведена аэросъемка месторождения и хвостохранилища. По его словам, на момент съемки месторождение не эксплуатировалось, однако уровень отходов в хвостохранилище достиг краев запруды.

"Аэросъемка показала, что само хвостохранилище переполнено, и достаточно небольшого количества отходов, чтобы они перелились через стену дамбы. В процессе съемки мы обнаружили проложенные под землей трубы, по которым в темное время суток отбросы сбрасываются в реку Дебед. Это все было заснято, в то время как в управлении по охране природы нас заверили, что сброс отходов в Дебед прекращен", - рассказал активист.

Эксплуатация Тегутского месторождения сопровождается коррупционными схемами, предположил глава НПО "Экологическое право" Артур Григорян.

По его словам, компания Vallex Group приступила к эксплуатации месторождения в конце 2014 года и за три года, по официальным данным, добыла 25 миллионов тонн руды.

"Объем хвостохранилища – 174 миллиона кубических метров. Оно не могло заполниться после переработки 25 миллионов тонн руды. Либо объем хвостохранилища занижен, либо объемы добычи превышают заявленные в разы", - заявил он в ходе обсуждения.

Более того лицензия на разработку месторождения закончилась в 2016 году, но компания продолжала эксплуатацию месторождение, добавил Григорян.

"Не исключено, что в коррупционный механизм вовлечены должностные лица, которые сами выдают разрешение, сами эксплуатируют и сами же контролируют", - предположил эколог. Глава экологической организации заявил о намерении подать в суд на компанию.

Депутат оппозиционной фракции "Елк" Лена Назарян, в свою очередь, рассказала, что во время поездки в регион в январе, ей и ее коллеге по фракции Геворгу Горгисяну не разрешили пройти на территорию месторождения.

"Отсутствие прозрачности в деятельности компании уже дает почву для подозрений. Какая бы не была проблема – природоохранная или экономическая, общественность должна знать о ней. Тегут стал горнодобывающим поселком, и его жители зависят от деятельности компании", - отметила она в ходе обсуждения.

Депутат считает, что власти закрывают глаза на экологические преступления, ни последствия загрязнений, ни его причины не ликвидируются.

"В январе мы зафиксировали, как отходы Ахталинского горно-обогатительного комбината стекают в Дебед. В лучшем случае назначаются штрафы, и этим все ограничиваются", - заключила Назарян.