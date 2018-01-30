Экологи заявили о загрязнении реки Дебед горнодобытчиками

30 января 2018, 05:44

Утечки с Ахталинского горно-обогатительного комбината загрязнили реку Дебед в Лорийской области, заявили участники пресс-конференции в Ереване. Утечки выбросов с хвостохранилищ не было, заявил представитель комбината Гагик Шахназарян.

Как писал "Кавказский узел", в 2015 году жители села Мец Айрум Лорийской области выразили несогласие с планами строительства хвостохранилища Ахталинского горно-обогатительного комбината рядом с их селом. Экологи заявили, что новый комплекс нанесет ущерб экологии, загрязнит пастбища и земельные угодья тяжелыми металлами.

29 января в "Медиацентре" в Ереване прошла пресс-конференция на тему "Экологическая катастрофа в Лори", участники которой заявили, что практически все месторождения в Армении являются источниками ядохимикатов, которые наносят "катастрофический урон окружающей среде", передает корреспондент "Кавказского узла".

Одним из таких месторождений, по словам экологов, является Ахталинское.

«Необратимые последствия (деятельности) Ахталинкского месторождения могут создать не только экологический урон, но и политический», - заявил на пресс-конференции депутат от фракции «Елк» Геворг Горгисян.

По его словам, ядохимикаты выбрасываются в реку Дебед (Дебет), что может создать международную проблему, так как река протекает также по территории Грузии.

«Люди собирают зараженный урожай и продают его, а мы с вами его покупаем и кушаем. И эта ситуация в Лори, как рассказали нам местные жители, продолжается полтора года», - заявил Горгисян.

Ранее депутаты от оппозиционного блока «Елк» Лена Назарян и Геворг Горгисян зафиксировали, по их словам, как ядохимикаты с хвостохранилищ комбината стекают в реку Дебед, а также отравляют земельные угодья близ села Айрум.

Аналогичная ситуация на всех месторождениях в Армении, отметил участник пресс-конференции, член общественной организации "Экологическое право" Артур Григорян.

«На всех хвостохранилищах есть утечки. Эти ядохимикаты стекают и впадают в реки. У нас сложилась традиция - после загрязнения рек соответствующая инстанция обращается к этой проблеме, дает горнодобытчикам некие указания о прекращении загрязнения рек. Но проблема в том, что после загрязнения ни один виновный эти реки не очищает», - отметил Григорян.

Хвостохранилище - комплекс сооружений, предназначенный для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных или иных отвальных отходов (хвостов) обогащения полезных ископаемых, говорится в "Большой советской энциклопедии".

Эколог привел пример эксплуатации Каджаранского медно-молибденового месторождения, выбросы которого смываются в реку.

Экологи также отметили, что власти "прекрасно знают о загрязнении со стороны Ахталинского горно-обогатительного комбината, однако скрывают это и никогда не представляют реальную картину".

В пресс-конференции принял участие руководитель Инспекционного органа охраны природы и недр Марзпет Камалян, который не согласился с экологами относительно сокрытия реальных фактов загрязнения окружающей среды в Лорийской области Армении.

По его словам, проверки на хвостохранилище не показали, что ядохимикаты сливаются в реку Дебед.

При этом чиновник отметил, что сообщение об утечке хвостохранилища в Лорийский области министерство получило еще в декабре прошлого года. Тогда выяснилось, что произошла авария в Наатакском хвостохранилище, вследствие чего воды с ядохимикатами практически достигли школы ближайшего села.

«Затем комбинат устранил эти неполадки», - сказал Камалян.

Камалян отметил, что, согласно законодательству Армении, в случае загрязнения окружающей среды из-за какой-то аварии, компания, эксплуатирующая месторождение, в обязательном порядке возмещает материальный ущерб.

«В этом году мы планируем совместно с Минэкологии Германии разработать законопроект по компенсации нанесенного ущерба, согласно которому вместо материального возмещения владельцы месторождений обязаны будут восстановить урон», - отметил представитель министерства.

Марзпет Камалян признал, что хвостохранилища, которых в республике 22, представляют для Армении серьезные проблемы. Относительно Ахталинского горнообогатительного месторождения он отметил, что комбинат выбрал самый лучший способ избавления от выбросов, который принят во всем мире – это высушивание и складирование.

Наатакского хвостохранилища хватит менее, чем на год

Наатакское хвостохранилище было передано в эксплуатацию еще в советские времена, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" эксперт информационной общественной организации «ЭкоЛур» Виктория Бурназян.

Хвостохранилище Наатак (Наатакское хвостохранилище) расположено на территории общин Мец Айрум и Чочкан. Оно находится рядом с источников воды общины Мец Айрум, заявил глава общины Олег Дулгарян. Помимо Наатакского хвостохранилища, есть также закрытое Назикское хвостохранилище. Между двумя хвостохранилищами расположена территория, которая также служит для сброса хвостов и отвалов. Расположена она над рекой Ахтала, говорится в сообщении на сайте организации "ЭкоЛур", созданной при поддержке Фонда сотрудничества для сохранения экосистем, находящихся в критическом состоянии (Critical Ecosystem Partnership Fund, CEPF) и Всемирного фонда дикой природы (World wildlife fund, WWF).

По словам Бурназян, в 1989 году эксплуатация Ахталинского горно-обогатительного комбината была приостановлена, и в связи с развалом СССР Наатакское хвостохранилище осталось открытым и бесконтрольным.

Комбинат расширился и возобновил свою деятельность только в 2009 году. Из-за переполненности Наатакского хвостохранилища новое руководство комбината заявило о намерении построить новое хвостохранилище на сельскохозяйственных угодьях двух сел Мец Айрум и Чочкан.

Еще тогда, по словам Бурназян, местные жители вместе с экологами выступили против инициативы руководства комбината, и процесс был приостановлен, были учтены все экологические риски.

«В 2017 году комбинат заявил, что остаточный объем Наатакского хвостохранилища дает возможность для эксплуатации месторождения всего на год. После этого комбинат представил в министерство охраны природы заявку, согласно которой отказывается от строительства нового хвостохранилища и предлагает складировать хвосты на открытом месторождении Шамлуга», - отметила эксперт.

По ее словам, министерство одобрило заявку Ахталинского горно-обогатительного комбината.

Рекультивацию Наатакского хвостохранилища планируется осуществить в 2018-2019 годах

«Близ села Айрум имеются два хвостохранилища - Наатакское и хвостохранилище в ущелье для складирования взрывчатых веществ. Ни из одного из них нет утечки выбросов», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" начальник отдела экологии Ахталинского горно-обогатительного комбината Гагик Шахназарян.

По его словам, воды водохранилища и дождевая вода из верхней части хвостохранилища по инженерным стокам стекает наружу.

Шахназарян заявил, специалисты ежедневно осматривают территорию и проводят проверки для выявления проблем и их решения.

Шахназарян добавил, что через три-четыре месяца эксплуатация Наатакского хвостохранилища будет завершена, и хвосты будут сушиться и храниться на территории Шамлугского открытого месторождения – там, где добывалась руда.

Рекультивацию Наатакского хвостохранилища, по словам Шахназаряна, планируется осуществить в течение 2018-2019 гг.

Специалисты инспекционного органа Министерства охраны природы и недр с 16 января проводят проверки в Ахталинском горно-обогатительном комбинате, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве.

«Мы взяли разные образцы, и проводятся сравнительные исследования, чтобы понять, действительно ли выбросы загрязняют окружающую среду», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь инспекционного органа Вруйр Пепанян.