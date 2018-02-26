ЦИК Грузии. Фото: пресс-служба ЦИК Грузии https://sputnik-georgia.ru/p

26 февраля 2018, 17:34

Назначена дата промежуточных выборов в парламент Грузии

Промежуточные выборы в парламент Грузии в объединенном округе Вани и Хони пройдут 28 апреля, объявила ЦИК Грузии.

Как писал "Кавказский узел", промежуточные выборы в парламент Грузии по мажоритарной системе пройдут в одномандатном округе Вани и Хони. Одним из кандидатов в мажоритарные депутаты выдвинут бывший мэр Тбилиси и один из лидеров оппозиционной партии "Движение за свободу - Европейская Грузия" Гиги Угулава.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи спрогнозировали борьбу на промежуточных выборах в парламент. Угулава имеет высокие шансы на победу, поэтому "Грузинской мечте" и другим партиям придется выдвигать столь же сильных кандидатов, указали они.

Решение о назначении даты голосования на 28 апреля принято на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии.

"Выборы пройдут на 60 избирательных участках, где в общей сложности зарегистрированы 48 054 избирателей. На сегодняшнем заседании ЦИК утвердила график избирательных мероприятий", -  процитировало слова спикера ЦИК Анны Микеладзе Iinterpressnews.

Промежуточные выборы в парламент Грузии были назначены из-за досрочного прекращения полномочий депутата парламента. Представитель правящей партии "Грузинская мечта" Григол Лилуашвили сложил полномочия, так как был назначен заместителем главы Службы государственной безопасности Грузии, уточнило "Эхо Кавказа". 

Примечание:

"ЦИК Грузии объявил о предварительной победе "Грузинской мечты" на выборах в сакребуло", "Предвыборная кампания показала отсутствие острой борьбы кандидатов в мэры Батуми", "Четыре кандидата от ЕНД отказались участвовать в местных выборах".

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