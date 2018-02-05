Гиги Угулава. Фото: Alexander Imedashvili, Newsgeorgia

05 февраля 2018, 05:35

"Европейская Грузия" выдвинула Гиги Угулаву кандидатом в депутаты парламента

Бывший мэр Тбилиси и один из лидеров оппозиционной партии "Движение за свободу - Европейская Грузия" Гиги Угулава представлен кандидатом в мажоритарные депутаты объединенного избирательного округа Вани и Хони.

"Кавказский узел" писал, что бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава в сентябре 2015 года был приговорен к девяти годам тюрьмы. Он обвинялся в незаконном трудоустройстве в муниципальных структурах активистов "Единого национального движения", присвоении телекомпании "Имеди", незаконном лоббировании интересов израильской компании, которая занимается организацией автопарковок в Тбилиси, а также в давлении на членов избиркома во время предвыборной кампании 2014 года. 6 января 2017 года Тбилисский апелляционный суд переквалифицировал обвинение Угулаве с растраты на превышение служебных полномочий и приговорил к 1 году, 3 месяцам и 22 дням тюрьмы. В тот же день Угулава вышел на свободу.

На съезде партии "Движение за свободу - Европейская Грузия" 4 февраля было принято решение выдвинуть Гиги Угулаву кандидатом в депутаты округа Вани и Хони, пишет "Грузия-онлайн".

По словам Угулавы, для выдвижения в мажоритарные депутаты у него есть личная мотивация.

"Я чувствую личную ответственность в этом деле, не только потому, что я был на высоких позициях и потерпел тысячи побед и поражений, не только потому, что я точно знаю свои прошлые ошибки и знаю, как избежать ошибок в будущем, а потому, что, в первую очередь, большая ответственность дает мне огромную позитивную энергию", - цитирует издание Угулаву.

Промежуточные выборы в объединенном округе Вани и Хони пройдут в апреле 2018 года. Необходимость их проведения возникла после того, как мажоритарный депутат от "Грузинской мечты" Григол Лилуашвили был назначен заместителем главы Службы госбезопасности страны.

На съезде партии также был назначен генеральным секретарем депутат парламента Грузии Гига Бокерия, который ранее был руководителем политсовета партии, пишут "Новости-Грузия".

Напомним также, что в январе 2017 года Давид Бакрадзе, Гига Бокерия и Гиги Угулава покинули оппозиционную партию "Единое национальное движение".

Примечание:

"Грузинские правозащитники пожаловались в ЕСПЧ на осквернение медресе", "Грузинская мечта" раскритиковала предложение Маргвелашвили об очищении власти", "Саакашвили обжаловал приговор горсуда Тбилиси".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

05 февраля 2018, 16:33

05 февраля 2018, 16:17

  • Власти Чечни анонсировали возвращение ребенка из Ирака

    В Ираке найдена годовалая девочка, трое братьев которой уже возвращены в Чечню, рассказал сотрудник аппарата главы и правительства Чечни. Возвращение женщин и детей с Ближнего Востока застопорилось, считают представители общественных организаций Чечни.

05 февраля 2018, 16:00

05 февраля 2018, 15:10

05 февраля 2018, 15:06

  • Волгоградцы пожаловались на подтопление улиц

    Ливневые канализации в Волгограде не справляются с потоками воды, из-за затопленных дорог образуются пробки, заявили местные жители. На город выпало свыше месячной нормы осадков, пояснила представитель мэрии.

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты