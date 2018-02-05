"Европейская Грузия" выдвинула Гиги Угулаву кандидатом в депутаты парламента

05 февраля 2018, 05:35

Бывший мэр Тбилиси и один из лидеров оппозиционной партии "Движение за свободу - Европейская Грузия" Гиги Угулава представлен кандидатом в мажоритарные депутаты объединенного избирательного округа Вани и Хони.

"Кавказский узел" писал, что бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава в сентябре 2015 года был приговорен к девяти годам тюрьмы. Он обвинялся в незаконном трудоустройстве в муниципальных структурах активистов "Единого национального движения", присвоении телекомпании "Имеди", незаконном лоббировании интересов израильской компании, которая занимается организацией автопарковок в Тбилиси, а также в давлении на членов избиркома во время предвыборной кампании 2014 года. 6 января 2017 года Тбилисский апелляционный суд переквалифицировал обвинение Угулаве с растраты на превышение служебных полномочий и приговорил к 1 году, 3 месяцам и 22 дням тюрьмы. В тот же день Угулава вышел на свободу.

На съезде партии "Движение за свободу - Европейская Грузия" 4 февраля было принято решение выдвинуть Гиги Угулаву кандидатом в депутаты округа Вани и Хони, пишет "Грузия-онлайн".

По словам Угулавы, для выдвижения в мажоритарные депутаты у него есть личная мотивация.

"Я чувствую личную ответственность в этом деле, не только потому, что я был на высоких позициях и потерпел тысячи побед и поражений, не только потому, что я точно знаю свои прошлые ошибки и знаю, как избежать ошибок в будущем, а потому, что, в первую очередь, большая ответственность дает мне огромную позитивную энергию", - цитирует издание Угулаву.

Промежуточные выборы в объединенном округе Вани и Хони пройдут в апреле 2018 года. Необходимость их проведения возникла после того, как мажоритарный депутат от "Грузинской мечты" Григол Лилуашвили был назначен заместителем главы Службы госбезопасности страны.

На съезде партии также был назначен генеральным секретарем депутат парламента Грузии Гига Бокерия, который ранее был руководителем политсовета партии, пишут "Новости-Грузия".

Напомним также, что в январе 2017 года Давид Бакрадзе, Гига Бокерия и Гиги Угулава покинули оппозиционную партию "Единое национальное движение".