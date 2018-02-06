Политологи спрогнозировали борьбу на промежуточных выборах в парламент Грузии

06 февраля 2018, 17:52

Георгий Угулава, выдвинутый "Европейской Грузией" кандидатом в депутаты на промежуточных парламентских выборах, имеет высокие шансы на победу, поэтому "Грузинской мечте" и другим партиям придется выдвигать столь же сильных кандидатов, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

"Кавказский узел" писал, что бывший мэр Тбилиси Георгий (Гиги) Угулава 4 февраля был выдвинут кандидатом в депутаты парламента Грузии в округе Вани и Хони от партии "Движение за свободу - Европейская Грузия". Промежуточные выборы в парламент Грузии по мажоритарной системе в одномандатном округе Вани и Хони пройдут весной, точная дата голосования пока не назначена.

В сентябре 2015 года Угулава был осужден на девять лет тюрьмы по обвинению в незаконном трудоустройстве в муниципальные структуры активистов "Единого национального движения", присвоении телекомпании "Имеди", незаконном лоббировании интересов израильской компании, организующей автопарковки в Тбилиси, а также в давлении на членов избиркома во время предвыборной кампании 2014 года. 6 января 2017 года Тбилисский апелляционный суд переквалифицировал обвинение Угулаве с растраты на превышение служебных полномочий и приговорил его к 1 году, 3 месяцам и 22 дням тюрьмы. В тот же день Угулава вышел на свободу.

Один из лидеров парламентской оппозиционной партии "Европейская Грузия" Георгий Угулава на сегодняшний день является единственным кандидатом в депутаты. Не дожидаясь назначения даты выборов, он уже начал встречи с избирателями округа Вани и Хони в рамках своей предвыборной кампании, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Грузинские политологи, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", высказали общее мнение, что Угулава имеет шансы на победу, если правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение" не выдвинет своим кандидатом столь же известного и сильного политика.

"Победить на выборах в Вани и Хони Угулаве, скорее всего, по силам, но все зависит от того, кого выдвинет кандидатом в мажоритарные депутаты "Грузинская мечта". Если партия не выдвинет сильного кандидата и не будет сильно тратиться на предвыборную кампанию, то у Угулавы есть все шансы победить. Угулава может стать политическим лидером в своей партии, но говорить, что он может стать лидером в масштабе всей страны, еще рано", - сказал эксперт "Международного центра геополитических исследований" Торнике Шарашенидзе корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог "Клуба независимых экспертов" Рамаз Сакварелидзе также считает, что Угулава может достичь на выборах "интересных результатов". Эксперт обратил внимание, что Угулава воспринимается избирателями как представитель "Единого национального движения", невзирая на произошедший в партии раскол.

В январе 2017 года Давид Бакрадзе, Гига Бокерия и Гиги Угулава покинули оппозиционную партию "Единое национальное движение".

Выборам в Вани и Хони придает важность то, что они проводятся только в одном избирательном округе и в них участвует оппозиция в лице Георгия Угулавы. Угулава задает высокую планку для отбора кандидатов в депутаты другим партиям, считает руководитель "Центра демократического развития и гражданского общества" Владимир Божадзе.

Политолог отметил, что обычно партии не придают большого внимания промежуточным выборам в парламент, но эти выборы станут для партий репетицией президентских выборов, которые пройдут осенью.

"На промежуточных выборах в парламент большое значение имеет не личный рейтинг кандидата в депутаты, а рейтинг выдвинувшей его партии и ее ресурсы. По моей информации, Угулава уже начал проводить встречи с избирателями округа и консультации с другими оппозиционными силами по вопросу выдвижения его единым кандидатом от оппозиции", - сказал Божадзе корреспонденту "Кавказского узла".

Божадзе добавил, что Угулава может стать лидером "Европейской Грузии", однако стать одним из лидеров оппозиции в целом у него мало шансов. По мнению политолога, этому серьезно мешает "тяжелое прошлое" политика - его членство в ЕНД, отбывание срока заключения по обвинению в коррупционных преступлениях и претензии к его деятельности на посту мэра Тбилиси.