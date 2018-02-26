Шамиль Хадулаев. Кадр из видео пользователя Дагестан Инфо https://www.youtube.com/watch?v=45C2JkY4z-U

26 февраля 2018, 17:07

Общественные организации Дагестана предложили Шамиля Хадулаева на пост омбудсмена

Общественная наблюдательная комиссия Дагестана и союз общественных объединений "Отечество" предложили назначить уполномоченным по правам человека в республике Шамиля Хадулаева.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 февраля врио главы Дагестана Владимир Васильев внес на рассмотрение парламента кандидатуру члена республиканского избиркома Джамала Алиева для назначения на пост уполномоченного по правам человека в республике.

Уммупазиль Омарова, занимавшая ранее должность уполномоченного по правам человека в Дагестане, 26 января была назначена вице-премьером правительства и главой республиканского Минобразования. После отставки правительства 5 февраля врио главы Дагестана Владимир Васильев подписал указ о новом назначении Омаровой на пост вице-премьера правительства.

Обращение с предложением назначить обмудсменом члена ОНК Дагестана направлено врио главы республики Владимиру Васильеву.

Шамиль Хадулаев занимается общественной и правозащитной деятельностью с 1990 года, активно участвует в работе Общественной наблюдательной комиссии последних двух созывов, "участвует в отстаивании прав граждан в различных судебных заседаниях и в правоохранительных органах", сообщило сегодня издание "Черновик".

За день до внесения на рассмотрение парламента кандидатуры Алиева, чья правозащитная практика ограничивается работой с 2009 по 2011 годы помощником омбудсмена по взаимодействию со СМИ, Васильев призвал общественные организации активнее участвовать в жизни Дагестана и, в частности, предлагать кандидатуры на пост уполномоченного по правам человека, отмечает издание.

Дата рассмотрения кандидатур на пост уполномоченного по правам человека в Дагестане пока не назначена.

Примечание:

"Кандидатура омбудсмена Омаровой предложена на пост вице-премьера Дагестана", "Омбудсмен указала на нарушения при задержании умершего в полиции махачкалинца", "Представители ОНК рассказали о состоянии братьев Курбановых".

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