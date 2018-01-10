10 января 2018, 06:40

Омбудсмен указала на нарушения при задержании умершего в полиции махачкалинца

Уполномоченный по правам человека в Дагестане Уммупазиль Омарова в ходе проверки выявила, что материалы о задержании и доставлении в Советский РОВД местного жителя, который затем скончался в отделе полиции, не соответствуют требованиям законодательства. Омбудсмен попросила прокуратуру разобраться в ситуации.

Как информировал "Кавказский узел", 5 января в Советский РОВД Махачкалы был доставлен в пьяном состоянии 63-лентний местный житель по подозрению в причинении ножевых ран другому человеку. 7 января задержанный скончался. МВД по республике назначило служебную проверку.

9 января Уммупазиль Омарова и заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Камиль Абдулаев посетили Советский РОВД для проверки обстоятельств смерти задержанного и ознакомились с материалами его дела.

"Уполномоченным по правам человека в Республике Дагестан в ходе проверки установлено частичное несоответствие материалов, составленных по факту задержания и доставления гражданина, требованиям процессуального законодательства", - говорится в сообщении, опубликованном 9 января на сайте республиканского омбудсмена.

Омарова по итогам проверки в РОВД обратилась в прокуратуру Дагестана с просьбой провести проверку выявленных несоответствий, отмечается в сообщении.

В сообщении подтверждаются данные МВД, что задержанный подозревался в нанесении ножевого ранения своему соседу, а в отдел полиции он был доставлен в состоянии алкогольного опьянения. Для установления причины смерти задержанного назначена судмедэкспертиза.

Примечание:

"Силовики ранены в Хасавюртовском районе Дагестана", "Житель Дагестана обвинен в пособничестве боевикам", "В Кизлярском районе Дагестана избит задержанный, заявил его адвокат".

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