Рейтинг Transparency International напомнил об элитарной коррупции в Азербайджане

25 февраля 2018, 23:57

Несмотря на позитивную динамику борьбы с коррупцией на бытовом уровне, это явление остается неотъемлемой чертой высших эшелонов власти, уверены опрошенные "Кавказским узлом" экономисты и юристы. По их мнению, именно элитарная коррупция является причиной традиционно слабых позиций Азербайджана в рейтингах международной организация Transparency International.

Как писал "Кавказский узел", в ежегодном рейтинге "Индекса восприятия коррупции" Transparency International поместила Азербайджан на 122-е место среди 180 стран. Соседние страны региона – Грузия и Армения – заняли соответственно 56-е и 107-е место в опубликованном 21 февраля рейтинге, - а Россия 133-е место.

В последние годы наблюдается позитивная динамика в рейтинге Азербайджана. Реформы в сфере экономики и государственных услуг, устранение некоторых проблем, мешающих предпринимательской деятельности, сказались на позиции страны в Индексе восприятия коррупции, отметила в своем релизе организация Transparency Azerbaijan.

"Принятие решений по эффективному управлению государственными средствами, формирование прозрачной и подотчетной фискальной политики, расширение участия граждан в принятии решений общественной значимости, внесло бы вклад в повышение продуктивности политики правительства", - подчеркнула 22 февраля организация–партнер Transparency International в Азербайджане.

Положение стран в рейтинге "Индекса восприятия коррупции" определяется по 100-балльной шкале, где 0 баллов - показатель самого высокого уровня коррупции, 100 баллов - индикатор отсутствия коррупции. В 2017 году Азербайджан набрал 31 балл, в 2016-м - 30 баллов и занял 123-е место среди 176 стран.

Подвижки в борьбе с коррупцией в основном касаются низовых звеньев государственных структур, считает экономист, исполнительный секретарь движения "Республиканская альтернатива" Натиг Джафарли.

"Речь идет об устранении мздоимства при получении документов в ЖЭКах, внутренних и загранпаспортов, документов о праве собственности на недвижимость. Bведена электронная система назначения адресной социальной помощи малоимущим, исключающая контакты с чиновниками. Служба ASAN стала посредником между государством и людьми (азербайджанское государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям действует по принципу "одного окна", – прим. "Кавказского узла")", - сказал Джафарли корреспонденту "Кавказского узла".

Однако в остальных сферах государственной деятельности и бизнеса коррупционные схемы все еще действуют.

"Масштаб коррупции на уровне руководящего состава министерств, госкомпаний, банков поражает воображение. Речь идет об "откатах" в предоставлении подрядов и кредитов, выделении государственных инвестиций, непрозрачности госзакупок. B прошлом году апофеозом коррупции стал скандал с отмыванием 2,9 миллиарда долларов", - заявил Джафарли.

В сентябре 2017 года Хадиджа Исмайлова и Центр по исследованию коррупции (OCCRP) опубликовали расследование "Азербайджанский ландромат" - информацию о подкупе правящей элитой страны лоббистов в Европе. Пресс-служба главы государства отвергла участие Ильхама Алиева и его семьи в отмывании денег.

Коррупция в Азербайджане практически легализована, уверен лидер партии "Мусават" Ариф Гаджилы.

"Коррупция проявляется в монополизме в экономике, распределении должностей за взятки, по принципу местничества и кумовства, политической лояльности. Взяточничество процветает в здравоохранении, образовании. Без взяток невозможно устроиться медсестрой в государственную клинику или учителем в среднюю школу. Главное управление по борьбе с организованной преступностью или борется с оппозицией, или занимается преследованием должностных лиц, утративших доверие верхов", - сказал Гаджилы корреспонденту "Кавказского узла".

Правоохранительные органы привлекают к ответственности взяточников, но, как правило, это мелкие чиновники, считает глава юридической фирмы "Акрам Гасанов и партнеры" Акрам Гасанов.

"Значительна доля коррупции в банковском и строительном бизнесе, которые являются главным источником доходов олигархов. Они занимаются освоением бюджетных средств, программами экономического развития и в этих сферах совершают злоупотребления с использованием незаконных схем вывоза капитала", - цитировало Гасанова агентство Turan.

Исполнительный директор неправительственного Фонда борьбы с коррупцией Васиф Мовсумов обратил внимание на причины позитивной динамики Азербайджана в Индексе восприятия коррупции.

"Много говорится об элитарной коррупции, однако в последние годы усилилась борьба и на этом поприще. Речь идет о разоблачении коррупционных схем в министерстве национальной безопасности, министерстве связи и высоких технологий, министерстве налогов, смещениях и арестах должностных лиц в этих ведомствах", - сказал Мовсумов корреспонденту "Кавказского узла".