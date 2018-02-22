Россия опередила Грузию, Армению и Азербайджан по уровню коррупции

22 февраля 2018, 15:26

Грузия заняла по итогам 2017 года 46-е место в ежегодном "Индексе восприятия коррупции", составленного организацией Transparency International. Россия, Азербайджан и Армения не попали даже в первую сотню рейтинга.

Как писал "Кавказский узел", по итогам 2016 года Грузия с 57 баллами оказалась на 44-м месте рейтинга Transparency International среди 176 стран, Армения с 33 баллами – на 113-м. Организация поместила набравший 30 баллов Азербайджан на 123-е место, а Россия, набравшая 29 баллов, ушла на 131-е место.

Рейтинг "Индекса восприятия коррупции", составленного организацией Transparency International, оценивается по 100-балльной шкале, где 0 баллов - показатель самого высокого уровня коррупции, 100 баллов - индикатор отсутствия коррупции.

Наименее коррумпированной страной из числа государств, расположенных на Кавказе, согласно данным Transparency International, в 2017 году была Грузия, которая расположилась на 46-м месте с 56 баллами. Эта страна оказалась в рейтинге на одном месте с Мальтой. Согласно таблице исследователей, уровень коррупции в Грузии несколько выше, чем в Испании и Чехии (у них по 57 баллов), но ниже, чем в Италии и Южной Корее (50 и 54 балла соответственно).

Следом за Грузией идет Армения. Она занимает 107-ю строчку рейтинга Transparency International, набирая 35 баллов. Столько же баллов набрала Эфиопия.

Азербайджан набирает в этом году 31 балл и помещен на 122-е место рейтинга вместе с Казахстаном и Джибути.

Россия заняла 133-е место в рейтинге Transparency International, набрав 29 баллов. Столько же у Доминиканы, Гондураса, Киргизии, Папуа Новая Гвинея и Парагвая, значится в опубликованном 21 февраля на сайте Transparency International "Индексе восприятия коррупции".

Всего в рейтинге присутствуют 180 стран. Его лидеры и аутсайдеры последние несколько лет остаются неизменными: первые места занимают Новая Зеландия (89 баллов), Дания (88 баллов), Финляндия, Норвегия и Швейцария (по 85 баллов), а замыкают рейтинг Сомали (9 баллов) и Южный Судан (12 баллов).



"Те страны, которые набрали меньше среднего значения — у нас это 43 балла, — это государства, где отсутствуют сами институты, способные гарантировать безопасность от коррупции", - заявил директор российского отделения Transparency International Антон Поминов, слова которого 21 февраля привело РБК.



Издание отметило, что Transparency International составляет свой индекс, используя регулярно публикуемые исследования ряда международных организаций — Всемирного банка, Freedom House, фонда Bertelsmann и других. Каждое из этих исследований анализирует отдельный аспект: инвестиционные риски, свободу слова, уровень жизни, сложность ведения бизнеса, но все они так или иначе затрагивают вопросы коррупции.

"Мы вычленяем оттуда вопросы, относящиеся к нашей теме, приводим их все к 100-балльной шкале и считаем по имеющимся источникам значения для каждой страны", - пояснил Поминов.