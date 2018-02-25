Активист Бабаев оштрафован после попыток прояснить судьбу Эльгиза Садыглы

25 февраля 2018, 12:04

Активист Даянат Бабаев столкнулся с давлением после того, как пришел в изолятор поинтересоваться судьбой задержанного Эльгиза Садыглы. Бабаев обвинен в неподчинении полиции, получил штраф и требование прекратить участие в общественно-политической жизни.

Как писал "Кавказский узел", полиция 23 февраля задержала в Баку брата проживающего в Европе активиста Турада Садыглы. Суд назначил Эльгизу Садыглы административный арест на 30 суток.

Даянат Бабаев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что около полудня 24 февраля вместе с отцом Эльгиза Аловсатом Садыглы пришел в Бинагадинский изолятор для содержания арестованных в административном порядке, чтобы узнать, помещен ли Эльгиз в этот изолятор.

"Меня вдруг позвали внутрь, завели в одну из комнат и продержали там 25 минут. Потом явились двое в штатском, стали вести со мной "профилактическую беседу". Они стали расспрашивать меня о гражданских и политических активистах, связях с правозащитниками, источниках их финансирования. Я сказал, что моя позиция известна, я ее выражаю и в социальных сетях. А про других ничего не могу сказать. Стали напоминать о недопустимости "антигосударственных призывов, оскорблений". Мне сказали: "Сам видишь, каков бывает конец тех, кто этим занимается". Сказали, что мой путь неправильный. В то же время мне поставили в пример других активистов, которые после выхода на свободу стали работать на правительство, и им были созданы возможности для открытия онлайн-изданий", - рассказал Бабаев.

Беседа в изоляторе, по словам активиста, продолжалась около 40 минут. Далее его отвезли в четвертое отделение Бинагадинского районного управления полиции.

"Там составили протокол о том, что я нарушал перед изолятором порядок, шумел, а когда полицейские сделали мне замечание, не подчинился. По статье 510.1 (неподчинение законным требованиям полиции) Кодекса об административных проступках мне назначили штраф на сумму 51 манат (30 долларов)", - сообщил Даянат Бабаев.

Около 20.00 по бакинскому времени активиста отпустили. Бабаев считает штраф необоснованным.

В четвертом отделении полиции Бинагадинскго районного управления полиции корреспонденту "Кавказского узла" отказались прокомментировать ситуацию с Даянатом Бабаевым.

Отец Эльгиза Садыглы подтвердил корреспонденту "Кавказского узла»", что Даянат Бабаев был задержан 24 февраля перед Бинагадинским СИЗО.

"Мы с Даянатом пришли к СИЗО, чтобы узнать, здесь ли находится Эльгиз. Но Даяната вдруг вызвали внутрь, и потом несколько часов от него не было никакой информации. Я сразу оповестил об этом журналистов. Хорошо, что потом его отпустили", - рассказал Аловтсат Садыглы.

Глава Общественного альянса "Азербайджан без политзаключенных" Огтай Гюльалыев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что Бабаев и ранее привлекался к административной и даже уголовной ответственности за политическую активность и участие в протестных акциях.

"Несмотря на давление, он продолжает участвовать в демократическом движении, хотя в партиях и организациях не состоит. Активен он и в социальных сетях, публикуя критические посты. Он размещает на своих страницах материалы и других критиков правительства", - отметил Гюльалыев.

В июле 2017 года Европейский суд по правам человека признал нарушения прав пяти активистов из Азербайджана, в том числе Даяната Бабаева, которые подвергались задержаниям, штрафам и арестам за участие в протестных акциях в Баку в 2011-2013 годы. Евросуд присудил Бабаеву компенсацию в 10 тысяч евро.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", собраны на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".