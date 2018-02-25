30 защитников животных вышли на пикет в Ростове-на-Дону

25 февраля 2018, 00:50

Участники акции "За чемпионат мира без убийств" в Ростове-на-Дону выразили протест против массового истребления бездомных животных.

Акция прошла 24 февраля в парке "Дружба" на берегу Северного водохранилища в Ворошиловском районе. Мероприятие было согласовано на 30 человек и, по словам организаторов, именно столько приняли в нем участие. Некоторые люди сменяли друг друга из-за мороза.

"Мы подавали (уведомление) на парк имени Горького (центр города – прим."Кавказского узла"), а отправили нас сюда. Выделили нам это место из 30 мест, отведенных под митинги в Ростове-на-Дону", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" организатор пикета Ирина Дудыко.

Активисты выразили протест против массового истребления бездомных кошек и собак перед чемпионатом мира по футболу. Такие же акции прошли сегодня в других городах, где запланировано проведение чемпионата.

В Ростове-на-Дону, где летом 2018 года пройдут четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала, ведется масштабная подготовка к чемпионату мира. Матчи ЧМ-2018 пройдут еще в двух городах юга России, Сочи и Волгограде.

Волонтеры собирали подписи с требованием "соблюдения гуманных методов при регуляции численности безнадзорных животных". Такие методы, по мнению активистов, включают отлов, вакцинацию, стерилизацию и содержание животных в пунктах передержки, приютах и питомниках. Все собранные подписи планируется направить сити-менеджеру Ростова-на-Дону Виталию Кушнареву.

"Если бы проблема отстрелов и отравлений к чемпионату была бы неактуальной, мы бы тут не собирались. Проблема очень остро стоит и очень актуальна, хотя власти говорят, что этого не происходит, что это неправда. Возможно, это не само государство травит собак, в Ростове очень много догхантеров", - рассказала активистка Алена Кравцова.

Зоозащитница сообщила, что контракты в Ростовской области получила частная компания "Служба Бася". "Насколько я знаю, на этот год контракт был на отлов 800 собак, о кошках не говорит вообще никто. Отлов 800 собак, содержание 187 и вакцинация-стерилизация 300. Если мы сложим эти цифры, получим 487, куда денут еще 320 - никому не понятно, ответа на этот вопрос не можем получить", - сказала она.

В июне 2017 года был вынесен приговор бывшему директору МКУ "ЦБЖ" Ростова-на-Дону Александре Сорокиной, которая обвинялась по нескольким эпизодам, в том числе, в завышении объемов работ и услуг по отлову безнадзорных животных, их лечению и утилизации. Еще одним обвиняемым по этому делу проходил директор ООО "Служба Бася" Эдуард Омельченко. Сорокина получила три года, а Омельченко - полтора года условно, сообщал сайт 1rnd.ru.

"Насколько я знаю, эвтаназия на собаку обходится порядка 1,5-2 тысяч рублей, да, стерилизация несколько дороже, хотя сейчас будет льготная по акции в день стерилизации (27 февраля) гораздо дешевле. Мне совершенно непонятно - по госзакупкам на отлов и эвтаназию одной собаки заложено 3-5 тысяч рублей. По смертельнобольным кошкам, знаю, - это 500 рублей. На собаку нужно чуть больше, исходя из размера, но откуда берутся эти тысячи, куда деваются эти деньги? Не проще ли потратить на стерилизацию этого животного и выпуск в естественную среду обитания, где добрые люди, как мы, будут их кормить. Например, мы у себя во дворе простерилизовали всех уличных кошек, за полтора года - 82 кошки. Таким образом, количество бездомных котят сокращается в разы. Я знаю многих людей, которые так же помогают, стерилизуют собак сами, за свой счет, потом отпускают или пристраивают", - рассказала женщина.

Представитель службы "Бася" отказался ответить на вопрос корреспондента "Кавказского узла" о выполнении отлова по госконтрактам.

В среднем стоимость стерилизации в ростовских клиниках составляет 1500, усыпления - 1800. Льготные цены в рамках дня стерилизации - от 712 рублей за собаку, пишет 1rnd.ru.

Решение проблемы активисты видят в строительстве вместительных государственных приютов. "О ЧМ было заявлено несколько лет назад, за это время можно было не только построить приют, но и полностью решить в городе проблему бездомных животных, и мы не стояли бы сейчас в пикете на морозе", - считает участница пикета Алена Кравцова.

Другие участники акции заявили о массовой травле собак и кошек в городе. По их словам, во дворах в центре города и в Северном жилом массиве разбросана отрава.

Ранее зоозащитники забили тревогу после того, как изучили данные сайта госзакупок, где в декабре 2017 года одновременно появились десятки тендеров на "отлов и содержание безнадзорных животных".

Ростов-на-Дону планирует в 2018 году потратить около 6 миллионов рублей на содержание безнадзорных животных, более 750 тысяч запланировано на отлов и транспортировку безнадзорных животных в первом полугодии 2018 года, 68 тысяч потратят на "оказание услуг по подбору трупов безнадзорных животных". В контракте во всех случаях заказчиком указано муниципальное учреждение В Сальске на отлов безнадзорных планируется потратить более 560 тысяч рублей, заказчик - администрация Сальского городского поселения, сообщается на сайте Госзакупок.

На сайте change.org создана петиция "Убийства во имя футбола. Требуем остановить отстрел бездомных животных накануне ЧМ-2018!", которая к 00.26 мск 25 февраля собрала 950 083 подписи.

Немногочисленные прохожие сказали, что не знают о проблеме уничтожения животных перед спортивным мероприятием в России.

"Я живу здесь рядом, в декабре заварили подвалы в десяти домах рядом, кошки теперь умирают в морозы на улице. До этого я думала, что к зиме, но, видимо, из-за этого чемпионата", - сказала пенсионерка Анна Вячеславовна.

"Конечно, убивать нельзя. Лечить можно, стерилизовать, пристраивать, но не усыплять", - высказался студент Анатолий.

В ходе пикета ростовчане также приносили сухие корма для собак и кошек, игрушки, наполнители, которые будут переданы в частные приюты.