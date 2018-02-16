Затраты на подготовку к ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону превысили 100 миллиардов

16 февраля 2018, 20:48

Замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов 15 февраля озвучил сумму средств, потраченных на подготовку Ростова-на-Дону к чемпионату мира по футболу. Губернатор Василий Голубев сегодня рапортовал о готовности региона к мероприятию на 90%.

Как писал "Кавказский узел", в конце 2010 года ФИФА приняла решение провести чемпионат мира по футболу 2018 года в России. В Ростове-на-Дону, где летом 2018 года пройдут четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала, ведется масштабная подготовка к чемпионату.

Матчи ЧМ-2018 пройдут еще в двух городах юга России, Сочи и Волгограде. Жители Волгограда опасаются, что грандиозный стадион после окончания чемпионата не окупит себя и его содержание станет дополнительным бременем для регионального бюджета. По оценке главы института «Росгражданпроект» Игоря Шкопинского, ежегодно из бюджета на содержание стадиона необходимо выделять около 200 млн рублей, говорится материале "Кавказского узла" "Волгоград: цена мундиаля".

На подготовке к чемпионату мира по футболу в Ростове-на-Дону освоено уже более 100 миллиардов рублей, сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

По словам чиновника, средства направлены на строительство стадиона и тренировочных площадок, реконструкцию и ремонт объектов транспортной инфраструктуры, а также приобретение оборудования. Из 29 пунктов программы подготовки к чемпионату незавершенными пока остаются восемь - в частности, пока не введены в эксплуатацию стадион "Ростов-Арена" и шесть площадок для тренировок.

"Это очень серьезная динамика для развития экономики Ростовской области. Все работы находятся в завершающей стадии, по финансам остался совсем небольшой процент", - процитировал слова Гуськова 15 февраля ТАСС.

Подготовка к чемпионату мира по футболу повлияет на уровень инфляции в регионах, где пройдут матчи турнира, и приведет к росту цен, предупредил осенью 2017 года Центробанк России.

Более точную оценку объема выполненных работ дал губернатор Ростовской области Василий Голубев, выступая сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи. «Я бы обозначил готовность в 90%. Например, 100% – аэропорт, за 95% – стадион, на выходе – тренировочные площадки, благоустройство, реализация некоторых программ, связанных с транспортным обслуживанием», – процитировало его слова издание "Аргументы и Факты".

По информации главы администрации Ростова-на-Дону Виталия Кушнарева, наиболее проблемным моментом подготовки к чемпионату является реконструкция одной из центральных городских улиц, которую планируют завершить только к середине мая.