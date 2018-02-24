Число кандидатов на пост президента Азербайджана выросло до 15

24 февраля 2018, 18:12

Центральная избирательная комиссия сегодня утвердила выдвижение Сардара Джалала оглу Мамедова и Али Надира оглу Алиева в президенты Азербайджана, таким образом общее число кандидатов выросло до 15.

Как сообщал "Кавказский узел", выборы должны были состояться 17 октября 2018 года, но 5 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил досрочные выборы на 11 апреля. До 20 февраля ЦИК утвердил выдвижение 13 кандидатов, в том числе действующего президента.

От участия в выборах президента Азербайджана отказались Национальный совет демократических сил (НСДС), партии "Мусават" и "Умид", а движения "Республиканская альтернатива" (ReAl) и Nida заявили о непризнании результатов выборов. Движение "За демократию и благоденствие" (ДДБ) призвало власти Азербайджана отменить внеочередные президентские выборы.

Сегодня состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии Азербайджана, в ходе которого были утверждены еще два кандидата - Сардар Джалал оглу Мамедов, выдвинутый от "Демократической партии" Азербайджана и Али Надир оглу Алиев, выдвинутый от партии "Граждан и развития", сообщил со ссылкой на секретаря ЦИК Арифу Мухтарову АПА.