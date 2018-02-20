Зданеи ЦИК Азербайджана. Фото Sputnik / Aydin Oqtay https://ru.sputnik.az/politics/20180219/414116337/prezidentskie-vybory-azerbaijan-kandidaty.html

20 февраля 2018, 05:38

Число кандидатов в президенты Азербайджана достигло 13

ЦИК Азербайджана утвердил кандидатом в президенты самовыдвиженца Рамазана Бекирова. Ранее были утверждены действующий президент Ильхам Алиев, пять лидеров партий, пять самовыдвиженцев и один кандидат от инициативной группы.

Как писал "Кавказский узел", выборы президента Азербайджана должны были состояться 17 октября 2018 года, но 5 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил досрочные выборы на 11 апреля. До 19 февраля  ЦИК Азербайджана утвердил выдвижение двенадцати кандидатов в президенты, в том числе действующего президента Ильхама Алиева.

От участия в выборах президента Азербайджана отказались Национальный совет демократических сил (НСДС), партии "Мусават" и  "Умид", а движения "Республиканская альтернатива" (ReAl) и Nida заявили о непризнании результатов выборов. Движение "За демократию и благоденствие" (ДДБ) призвало власти Азербайджана отменить внеочередные президентские выборы.

19 февраля ЦИК Азербайджана утвердил выдвижение кандидатом в президенты Азербайджана Рамазана Алекпер оглу Бекирова. Он самовыдвиженец, говорится в сообщении ЦИК.

Житель города Сумгаита, безработный, инвалид второй группы Бекиров не известен широкой общественности. В 2010 году на парламентских выборах он безуспешно баллотировался в депутаты от города Сумгаит.

Таким образом, число кандидатов в президенты, выдвижение которых утверждено ЦИК, достигло тринадцати.

Для официальной регистрации кандидатами в президенты участники кампании должны собрать не менее 40 тысяч подписей избирателей на территории как минимум 60 из 125 округов. Срок приема подписей избирателей истекает в 18.00 (17.00 мск) 12 марта.

Примечание:

"График избирательной кампании в Азербайджане лишил оппозицию возможности подготовиться к выборам", "Ильхам Алиев официально стал кандидатом в президенты Азербайджана", "Угроза экономического кризиса ускорила выборы президента Азербайджана".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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